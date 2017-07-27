Merhaba kıymetli okurlar,

Son günlerde Osmaniye’de ve Kadirli’de meydana gelen asayiş olayları hepimizi derinden üzmektedir.

Özellikle Osmaniye il merkezi ve Kadirli ilçemizde meydana gelen cinayet olayları, tabiri caizse vatandaşlara yeter artık dedirtti.

Ne oluyor bize?

Hemen silaha neden sarılıyoruz?. Benim bildiğim kadarıyla silaha iki şey için sarılırız. Bir namus, birde ekmek. Namus için silah geri beline konulmaz. Ama ekmek için ya sabır denilebilir.

Osmaniye’de o kadar çevirme ve polis kontrolü varken insanlar nasıl kocaman tüfeğini alıp elini kolunu sallayarak gidiyor ve cinayet işliyor. Üstelik olağan üstü hal varken bunlar öyle kolay şeyler değil. Sadece güvenlik güçlerinin değil hepimizin kafamızı iki elimizin arasına alarak çok iyi düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum.

kadirli ilçemize de ben şaşıyorum. Geçen gün Kadirli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Unutgan’ın şahsi aracına park halindeyken beş el ateş edildi. Hayret, boş araca neden ateş edersiniz?. Murat bey temiz ve dürüst çocuk bildiğim kadarıyla düşmanı falanda yok.

Dün gece eski çalışanı tarafından öldürülen Levent Sağmen, sosyal medyadan izlediğim kadarıyla temiz, dürüst ve yenilikçi bir insan olduğu ve Kadirli’nin sosyal yaşamının gelişmesine büyük katkı sağlayan bir insan olarak herkesin dikkatini çekmektedir.

Rahmetli Levent bey kendisini öldüren eski çalışanı ile bir gün önce tartışma sonucu davalık olmuş ve konu karakola intikal etmiş.

Peki böyle bir pozisyonda Levent beyin tartıştığı bu genç takip edilip en azından ser seri bir kişilikse önlemi alınması gerekmez miydi?. Kadirli Emniyeti neden bu olayın üzerine hassasiyetle gitmedi.

Kimseyi suçlamak istemiyorum. Emniyette, bizlerde bu kentin yaşana bilir bir yer olması için elele vermeliyiz. Yeter artık. Bu cinayetler dursun. Herkes aklını başına alsın. Ruhsatlı tüfeğini alıp şehir merkezine çıkan herkesin ruhsatı iptal edilsin. Burası dağbaşı değil. Herkesi aklı selim davranmaya davet ediyorum.

Ayrıca sabah bu konu için Milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu, Ruhi Ersoy’la görüştüm Suat Önal hocamla görüşemedim ama onunda fikri aynıdır.

Osmaniye’de artık her şey eskisi gibi olmayacak. Milletvekilleri de bu konulara müdahil olup yapılması gereken ne varsa yapacaklar.