Kadirli’de ne önlem alındı?

Merhaba kıymetli okurlar,

Dün Kadirli’nin asayiş olaylarından bahsetmiş ve çok ciddi önlemler alınması gerektiğinden bahsetmiştim.

Ben bir gazeteci olarak Kadirli’deki dünkü cinayetten sonra ne gibi güvenlik önlemleri alındı. Emniyetten açıklama bekliyorum.

Dünkü yazım üzerine Kadirli’den arayan çok sayıda okuyucumuz, Kadirli’nin yol geçen hanı gibi olduğunu ve silahlı, bıçaklı ve tüfekli insanların şehir merkezinde rahatlıkla dolaştığını söylediler.

Kadirli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Unutgan’ın park halinde aracına yapılan silahlı saldırı olayının hala aydınlatılmadığı da bize gelen bilgiler arasında.

Yine önceki günde kendi işyerinde saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Levent Sağmen’in katilinin yakalandığını da sevinerek öğrendik.

Kadirli’nin yaşana bilir bir kent olması için öncelikle hemen her köşe başında polis ekiplerinin uygulama yapmasını kesinlikle bekliyoruz. Çünkü Kadirli’nin ciddi bir disipline ihtiyacı var. Silahlı ve uyuşturucu alan insanlar caddelerde elini kolunu sallayarak gezememeli.Kadirliler artık huzur istiyor. Devletinin bu olayları berteraf etmesini istiyor.

Jandarmaya gelince. Kadirli’nin 3 tane giriş yeri var. Osmaniye-Adana-Andırın buralarda 24 saatte uygulama yapmak zor değil. Personel ve araç gereç olarak bunlara sahipsiniz. Yani illa birilerinin size hadi demesi gerekmiyor. Birde kendiliğinizden Kadirli’nin huzuru için bir şeyler yapın.

Temennim Kadirli’de bu tür gereksiz olaylara son verdiğimiz kurban rahmetli Levent Sağmen olsun. Kadirli’de artık olay istemiyoruz. Bu konuda güvenlik güçlerinin de, vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz Başak Gazetesi olarak Kadirli huzura erene kadar yazarak yetkilileri uyaracağımızı ifade etmek istiyoruz.

Ben buradan Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürümüz Nurettin Gökduman’ın da Kadirli huzuru konusunda ben elinden geleni yapacaklarına fazlasıyla inanıyorum.