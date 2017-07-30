Gazeteci de insandır

Merhaba kıymetli okurlar,

Bazen öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki, oradan duyduğum cümleler bana bu başlığı atmak zorunda bıraktırdı. Osmaniye'de veya ilçelerimizde, zaman zaman adli olaylar oluyor.Bizlerde gazeteciyiz ve okurlarımız haklı olarak, bilgimiz olduğunu bildikleri için, bize olayla ilgili bilgi soruyorlar .Bizde haber yapalım herkes görsün ve bilgi sahibi olsun, soru da sormasın istiyoruz.

Özellikle adli olaylarda, mutlaka olayın muhatabı veya yakının yepkisi ve tehditi ile karşılaşıyorız. Oysaki olay bitmiş sağır sultan bile duymuş ama, gazete sayfalarına düştüğü zaman olayın boyutu değişiyor. Olayı yapan ve maruz kalan barışiyor, ancak her ne hikmetse haberi yapan gazeteci dünyanın en kötü insanı oluyor. Sanki olay çıksın, haber yapalım düşüncesinde olmakla bile suçlanıyoruz. Bir kavgayı çekmeye kalktığında, kavga yapanlar bırakıyor ve hepsi birden gazetecinin üzerine yürüyor.

Değerli okurlar, bizimde insanız. Hiç bir zaman içinde üzücü bir olayın olmasını istemeyiz.Çünkü bu kentte bizde yaşıyoruz. Bizimde bir ailemiz ve yuvamız var. Dolayısıyla bizde insanız. Kimsenin burnunu dahi kanamasını istemeyiz.Bizimde bir vicdanımız var. Her zamanda Osmaniye'nin mutlu ve huzurlu bir kent olmasını canı gönülden isteriz.

Bizim görevimiz sahada olan olayları emniyettende bilgi alarak sizleri haberdar etmektir. Bunun dışında yorum bile katmamaya özen gösteriyoruz. Bizimde bu işten ekmek yediğimizi ve evimizi geçindirdiğimizi unutmayın. Bizim size gösterdiğimiz anlayışın yarısını sizinde bize göstermenizi arzu ediyoruz.

Herkese iyi haftalar diler saygılar sunarım.