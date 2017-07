Bunlar mutlaka yapılmalı

Merhaba kıymetli okurlar,

Sizi bizi en iyi tanıyanlardansınız. Durumumuzu da gayet iyi biliyorsunuz. Ondan dolayı zamanım olduğu sürece artık hergün köşe yazımı yazmaya özen göstereceğim.

Şimdi gelelim bu günkü gündemimize. Kuzey Çevre yolunu iyi kafaya takmıştık, sağolsun Belediye Başkanımız Kadir Kara o bölgeyi kaymak gibi asfalt yaptırdı şahsına teşekkür ediyorum.

Şimdi bu memleketin eksiği sadece orası değil. Biz Osmaniye’ye havalimanı, 30 bin kişilik stadyum, fuar alanı yapılması için harekete geçilmesini istiyoruz.

Bu konuda Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, Ruhi Ersoy ve Belediye Başkanımız Kadir Kara beyin elele vererek bu kentin eksiklerini gidermelerini ve Osmaniye’yi büyük şehre hazırlamalarını istiyoruz.

Hani hep diyorlardıya profesyonel takımınız var mı ki stadyum istiyorsunuz. İşte profesyonel takımımız oldu. Her il’de büyük stadyumlar varken Osmaniye’nin neyi eksik. Havalimanımızın da yeri hazır. Her yönü ile de yapılmaya el verişli. Havalimanı sadece Ak Parti hükümetinin iki dudağından çıkacak söze kalmıştır. Osmaniye olarak Ak Parti’ye her zaman iki milletvekili veren bir bölge olarak bunları da istemek en doğal hakkımız olsa gerek.

21 yıldır Türkiye’nin 80. Vilayetiyiz. Bizim bu eksiklerle yaşamak kaderimiz olmamalı. Bizden nüfusu daha az olan yerlerde bu saydığımız şeyler varken Osmaniye’de neden olmasın.

Osmaniye’nin eksiklerinin giderilmesi ve kalkınmış bir kent olması için herkese büyük görevler düşmektedir. Türkiye’nin başka Osmaniye vilayeti yoktur. Herkesi hizmet noktasında partiler üstü düşünerek elele vermeye davet ediyorum.