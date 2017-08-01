Osmaniye Neden Tanınmıyor?

Merhaba kıymetli okurlar,

24 Ekim 1996 yılında İl statüsüne kavuşturulan Osmaniye, 21 yıldan bu yana Türkiye’nin 80. Vilayetidir.

Ancak Türkiye’de ve dünyada tanınma oranı %10’larda ancak vardır.

Bu vilayete ne kadar güzel hizmet yaparsan yap, istersen her tarafını altınla kapla, tanınmadıktan sonra maalesef bir anlam ifade etmiyor. Tanınmadığı içinde, bir çok tarihi ve turistik alanı olmasına rağmen, ne yerli, ne de yabancı turist maalesef Osmaniye’ye uğramıyor.

Osmaniye sanayi ve tarımdan çok fazla da olmasa ekonomik girdi sağlıyor. Ancak para kazanmanın en kolay yolu olan turizmden kentimize tek kuruş girmiyor.

Bence bu saatten sonra bize düşen, Osmaniyeliyim diyen herkesin kentinin tanınması için üzerine düşeni yapmasının zamanı gelmiş, hatta geçiyor bile.

Osmaniye Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal ve Ruhi Ersoy, Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya seslenmek istiyorum.

Bu kentin bizler marabaları olarak bu kadar patırdayıp memleketimizi tanıtmaya çalışırken, sizler ne zaman bizlerle birlikte olup elimizden tutacaksınız?.

Osmaniye’nin 21. Yıllık vilayeti olarak tanınmamasında hepimiz suçluyuz. İşte bizde tanınmayan ve kaderine terk edilen bir kenti Türkiye’de ve Dünya’da Tanıtma Derneği adı altında güzel bir dernek kuruyoruz.

Osmaniye’nin tanınmama eksiğini ortadan kaldırmak istiyoruz ve çok orijinal fikirlerimiz var. Bu konuda mutlaka büyüklerimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Biz durumdan fazife çıkarırken, bu memleketin tanınmasında bir şey yapmayan insanların, artık bu duruma bir son verip tanınmış Osmaniye’nin ekonomik gelirinin bile artacağını unutmasınlar.

Yeter artık, neresi Osmaniye?. Nerenin ilçesi?. Nereye yakın?. Bu kelimeleri ben bir Osmaniyeli olarak duymaktan utanıyorum. Bunun içinde birlik ve berarlik zamanı gelmiştir. Osmaniye tanınacak, tanıtacağız.