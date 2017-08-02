Osmaniyelilik Bilincini Yerleştirmeliyiz

Merhaba kıymetli okurlar.

Dünkü yazımda Osmaniye neden tanınmıyor? diye yazmıştım. Bu konuda çok olumlu tepkiler aldım. Türkiye'nin dört bir yanından arayan, sosyal medyadan ulaşan hemşehrilerimiz, kurma hazırlığında olduğumuz Osmaniye'yi Türkiye ve Dünya'da Tanıtma Derneği'nin biran önce faaliyete geçmesini beklediklerini ifade ettiler.

Bizim Türkiye genelinde yaşayan Osmaniyelilerde isteğimiz, memleklerini gittiği her yerde savunsunlar ve Osmaniyelilk bilincini her hemşehrimiz özümsesin ve "Ben Türkiye'nin 80. vilayeti Osmaniyeliyim" desin bu reklam bize yeter.

Özelikle bizim ünlülerimizde memleketinin Osmaniye olduğunu söyleseler bize büyük fayda sağlarlar. Dr. Devlet Bahçeli Osmaniye Milletvekilidir. Ancak o kadar düzenlediğimiz etkinlikte maalesef aramızda göremedik. Ümit Besen, kendisi Türkiye'nin çok önemli bir sanatçısıdır. Maalesef onuda aramızda görmek nasip olmadı. Samet Aybaba, Türkiye'nin çok önemli spor adamıdır. İstanbul'daki etkinliğimize katıldı. Ancak biz onu her etkinliğimize bekliyoruz. Rizesporlu Ümit Kurt, bu hemşehrimizi de aramızda göremedik.

Emre Karayel, o da Türkiye'nin tanınmış bir mankeni ve sanatçısı. Kadirli ilçemizdendir. Çok ulaşmaya çalıştık ama olmadı. Çok üst düzey yargı mensubu hemşehrimiz var ama bunlardan Osmaniye'nin tanıtımı ile ilgili hiç bir çalışma görmedik.

Beyler ününüz şanınız hep aynı kalmaz bir gün gelir biter. Bittiğinde de "keşke memleketime bir faydam olsaydı" demeyin. Biz eğer büyüklerimizde elimizden tutarsa Osmaniye'yi tanıtmak için çok önemli organizasyon yapacağız. Memleket nasıl tanıtılır hep birlikte göreceğiz. Bu mesleğe 30 yılını vermiş bir insan olarak bizimde bilgi dağarcığımız dolu. Osmanye'yi yapacağımız güzel çalılmalarla herkes tanıyacak inşallah.