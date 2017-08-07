Fakıuşağı Mahallesi için ne yapıldı?

Merhaba kıymetli okurlar,

Geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesi’ndeki sıkıntılarla ilgili bir yazı kaleme almıştım.

Şimdi ektiğimizi biçme zamanı. O yazıdan sonra Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürümüz Nurettin Gökduman bey söz konusu mahallemizin temizlenmesi için ne gibi bir formül buldular veya önem alıyorlar merak ediyoruz.

Fakıuşağı Mahallesi her gecen gün biraz daha kirleniyor. Fuhuş, uyuşturucu ve akılınıza gelen pis işlerin çoğunun merkezi haline geliyor. Osmaniye’yi bırakın dışarıdan bile bu mahallenin ününü herkes biliyor. Bu mahalleyi temizlemek ve yaşana bilir hale getirmek için herkese görev düşmektedir. Öncelikle ilk atağı emniyetimizden bekliyoruz. Ardından mahallede yaşayan temiz ailelerde bir çok konuda güvenlik güçlerine kesinlikle yardım etmeye hazır durumda.

Burada pis işleri yapanların çoğu da kesinlikle Osmaniyeli değil. Osmaniye’ye dışarıdan gelmiş ve apart dairelere kapağı atmış, meydanda boş olunca istediği gibi hareket ediyor. Denetimlerinde yeterince sıkı olmaması sebebiyle güle oynaya işlerini yapıyorlar.

Gelin hep beraber elele vererek, daha yeni oluşmuş ve pis işlerin yeni başladığı bu mahalleyi temizleyelim.

Fakıuşağı Mahallesi gerçekten gelecek vaad eden yanında üniversite bulunan güzel bir yedir. Yarın çok geç olmadan gerekli önlemler bugünden alırsa inan her şey çok güzel olur. Birde bu mahalleyi yaşanabilir bir hale getirmek için şu anda her şey uygun. Ohal var, öğrenciler Osmaniye’de değil.

Yarın çok geç olmadan, sorunlar daha ve büyümeden lütfen duyarlı olalım. Bu yara tedavi edilmeyecek boyutlara gelirse inanın alınacak tedbirlerde bir işe yaramaz. Bizden uyarması, geresi idarecilerimize kalmış.

Saygılarımla…