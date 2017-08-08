Kendi Değerlerimize Niye Sahip Çıkmıyoruz?

Merhaba kıymetli okurlar,

Osmaniye’den başka bir il veya ilçeye gittiğimizde, gördüğümüz her hangi bir güzel yerin, neden memleketimizde olmadığını konuşuyoruz. Ancak hiç demiyiz ki, yaşadığımız kentte yetkilileri harekete geçirip bundan daha güzel eserler yapabiliriz demiyoruz.

Osmaniye olarak kendi değerlerimize neden sahip çıkmıyoruz, anlayan gelsin bana anlatsın.

Osmaniye’nin Zorkun, Cebel Yaylası ve Karaçay Mesire alanı, Kadirli’nin Sülemiştepesi ve Maksutoğlu Yaylası, Düziçi’nin Karasu Şelalesi, Sabun Çayı ve Dumanlı Yaylası, Bahçe İlçemizin zaten her tarafı ayrı bir güzellik, Toprakkale’nin Kalesi, Hasanbeyli ve Almanpınarı Yaylası.

Bu kadar değerimize, neden tam manası ile sahip çıkmıyoruz?

Osmaniye’nin il ve ilçelerinde bulunan bu güzelim yerlere yeterince sahip çıksak turizm yönünden çok yol kat edeceğimize inanıyorum.

Bence Valimiz Ömer Faruk Coşkun bey, Doğaka’dan projeler yaptırarak değerlerimizin pırıl pırıl olması için üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Tabi selavat kuvvete bağlı diye bir söz vardır. Bu değerlerin modernize edilip, daha da güzelleşmesi için Belediyelerin bütçeleri yeterli gelmez. Bu konuda mutlak surette Doğaka veya devlet desteği de şarttır.

Kendi değerlerimizi gerektiği gibi bakım ve onarım yapsak bence Osmaniye cennet olur. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi ve alakasını çeken bir kent olabiliriz. İnanın bu zor değil. Yeter ki, kendi değerlerimizin kıymetini bilelim.