Burnaz Köyü Osmaniye’ye bağlanabilir mi?

Merhaba kıymetli okurular,

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nden Denize ulaşabilmemiz için 7 km. bir yol yapıldı ve kısa süre sonra hizmete açılacak.

OSB’ye deniz yolu ile gelecek hammadeler veya üretilen ürünlerin sevk edilmesinde kullanılacak liman yapımı için Tosyalı Holding düğmeye bastı ve 5 bin kişiye iş olanağı sağlayacak liman yapım çalışması başladı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin daha da cazip hale gelip, bölgenin yıldızı olması için deniz ulaşımı gerçekten çok önemli. Bu işlerin daha rahat yürümesi için öncelikle Erzin’in Osmaniye’ye bağlanması şart. Bana göre Erzin’in Osmaniye’ye bağlanması için biz girişi Burnaz Köyü’nü Osmaniye’ye bağlayarak başlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle OSB’nin atak üzerine atak geliştirmesi için bizim kesinlikle denizlere ulaşmamız şarttır. Resmi işlerin kolay yürümesi, Burnaz köyünün ise, gelişmesi ve kalkınması için Osmaniye’ye bir referandumla katılması şart.

OSB’mizin karayolu ulaşımı iyi bir yerde. Deniz ulaşımı da çözüldüğü takdirde, Osmaniye kesinlikle Kocaeli kadar büyük bir sanayi bölgesi olacaktır.

Osmaniye’ye gelecek büyük firmalar özellikle ulaşım ve alt yapısına bakar. Bizimde OSB’nin cazibe merkezi olması için bu sorunları şimdiden halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Burnaz Köyü’nün Osmaniye’ye bağlanması önemli bir aşama. Ancak diğer bir önemli aşama da Osmaniye’de havalimanın olmasıdır.

Bununla ilgili çalışmalar yapılırken, bizlerin şevkini kıran sözde Osmaniye’lileri de aklı selim davranmaya çağırıyorum. Nevşehir’in merkezin nüfusu 130 bin ve havalimanı var.Osmaniye’nin merkez nüfusu 250 bin havalimanı yok. Bunu ölçü aldığımızda Osmaniye’ye havalimanı istememizden doğal ne olabilir ki?. Bizden sonra gelen nesillerin, rahatı ve huzuru için eksiklerimizi şimdiden gidermemiz en doğrusu olur diye düşünüyorum. Büyük bir Osmaniye için hepimiz elele verelim ve kentimizin eksiklerini tamamlayalım.