Şeffaf niye olmuyoruz?

Merhaba kıymetli okurlar,

Osmaniye olarak maalesef bir çok konuda şeffaf olmadığımız her alanda dikkatimizi çekmektedir.

Tabi şeffaflık derken hemen de yanlış anlamayın. Amacımız kimseye çamur atmak veya birilerini yerden yere vurmak değil. Yazarak, konuşarak, anlatarak doğru olan yolu bulmak istiyoruz. Amacımız öz eleştiri yaparak herkesin şeffaf olmaya özen göstermesine öncülük etmektir.

İsterseniz şeffaflık konusuna Osmaniyespor’umuzdan başlayalım. Yahu arkadaş Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi dev kulüpler aldıkları oyuncularla ilgili basın açıklaması yaparken, bizim Osmaniyespor’umuzdan bir bilgi almak gerçekten çok zor. Bana göre Osmaniyespor artık bu duruma bir son vermeli ve her alanda hesap verebilir bir duruma getirilmelidir.

Osmaniye’nin diğer bir sıkıntısı da kurumlardaki Bimer’e verilen cevaplarda, sorulara yanlış ve neredeyse bilgi vermemek için davranış gösterilmesi.

Bahçe Belediyesi’ne Bimer’den bir bilgi için başvurdum, her başvuru sonrası İçişleri Bakanlığı “cevaptan memnun musun?” diye bana bilgi soruyor, bende verilen cevapların yetersiz ve istediğim cevaplar olmadığını söylüyorum ve tekrar başvuruyu tıklayın diye seçeneği gönderiyor. 3 kez aynı konu hakkında bilgi sormama rağmen istediğim cevabı alamadım.

Bahçe Belediyesi’nde durum böyle, ama diğer kurumlarda da çok farklı değil.

Bilgi Edinme Kanununu çıkaran Ak Parti. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çokta güzel bir uygulama. Ancak, buna soru sorduğumuz kurumlar maalesef düzgün cevap vermiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bu güzel kanunun daha işlerlik kazanması için olaya sizin parmak basmanız gerekmektedir. Hatta vatandaşın isteği bilgileri 2 kez eksik ve hatalı veren, kurumun memuruna lütfen bir ceza verin ki, sizin çıkardığınız kanuna muhalefet etmesin. Türkiye’nin daha ileriye gitmesi için çok önemli olan Bimer maalesef amacına uygun olarak yürümüyor. Şeffaflık bence Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu işlerin başında gelmektedir. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyduğu takdirde bu işi kökünden çözeceğine inanıyorum.