Kurbanlık Fiyatlarını Gözden Geçirin

Merhaba kıymetli okurlar,

Fakirin, fukaranın et yediği bir bayramdır, Kurban Bayramı.

Geçen yıl canlı kurbanın kilosu 15 liraydı. Bu bayramda 17-20 liraya yükseltildi.

Bu kadar zam bana göre milletin kurban kesmesine en büyük engel teşkil edecektir.

Türkiye’nin şartlarına göre bu rakam yüksektir. Türkiye’de yüzde 25 neye zam geldi ki, kurbanlık fiyatları bu kadar arttı.

Hele hele 17-20 lira olarak kilo başına fiyat açıklanması kurban satıcılarını 20 liraya odakladı. Buradaki çelişki ortadan kaldırılıp 17 lira net rakam açıklanmış olsa bana göre normal olarak kabul edilirdi. Bu şekilde esnek davranılarak 2 fiyat açıklanması çelişkilere yol açtı. Kurbanlık satıcıları da ne yapacağını bilmiyor, vatandaşta.

Gelin fakir, fukarının en azından şu bayramda et yiyebilmesi için bir şeyler yapın. Özellikle ben Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’dan canlı kurbanlık fiyatının kilosunun net bir rakama çekilmesini istiyorum.

Kurban satıcısı malının para etmesi için haklı olarak canlı hayvanın kilosunu 20 liradan aşağı vermemeye çalışıyor. Tüketici de 17 liraya almaya çalışıyor. Bu çelişkili durum böyle gider ve üretici ile tüketici arasında bir kırgınlık oluşursa millettin bir çoğu kurban kesmez ve üreticilerin çoğu da iflas eder.

Üreticiler her şeyini kurban bayramına bağlamış, borçlanmış, harçlanmış ve buradan gelecek parayı bekliyor.Tüketicilerde bütçesine göre kurban bulamazsa dolayısıyla kurban kesemeyecektir. Bana göre kurban fiyatlarının yeniden bir gözden geçirilerek net ve makul bir rakama indirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Yoksulunda et yemek, kurban kesmek hakkıdır. Bunun içinde şu fiyatları bir daha gözden geçirin.