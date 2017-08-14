Yeni Yüzler İstiyoruz

Merhaba Kıymetli Okurlar,

Kimse alınmasın. kimse de kusura bakmasın. Türkiye'nin 80. vilayeti olarak memurluğa Osmaniye'de başlamış ve hasbel kader bir yere müdür olmuş insanların.buradan emekli olana kadar 20-25 yıl memlekitimizde kalıp makam işğal etmesini kesinlikle istemiyoruz.

Osmaniye'nin gelişmesi ve kalkınması için, yenilikçi ve atılımcı müdürlere ihtiyacımız olduğunu herkes iyi bilmelidir. Osmaniye olarak ne çekiyorsak, makamına oturup geri kalkmayan ve yapışan, makam işğal eden müdürlerden çekiyoruz.

Ne oluyoruz hayırdır?

Osmaniye yan gelip yatma yeri değildir. Bana göre çalışan kalmalı, çalışmıyorsa da makamı bırakmasını bilmeli. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi için çok yerinde bir öz eleştiri yaptı ve metal yorgunu olanları kenara çekilerek, yeni yüzlerin parti de görev alması gerektiğini savundu.

Şİmdi bende öz eleştiri yaparak metal yorgunluğu oluşmuş il müdürlerimizin kendiliğinden bir kenara çekilmesini öneriyorum. Özelikle hedef gösterme açısından söylemek istemiyorum. Ancak kentimizde il olduğundan bu yana görev yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz'ün artık yeter deme zamanı gelmedi mi?. Sanırım emekliliğini bile doldurmuştur. O makamı yeni bir yüze bırakması gerekmez mi?

Yine İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'de epeydir görevde bulunmaktadır. Onun da dinlenme veya başka bir yere gönderilme zamanı gelmiştir. Aslında buları biz yazmadan kendilerinin düşünmesi daha doğru olur. Ama biz öyle bir hareket görmediğimiz için yazmak zorunda kalıyoruz.

Milletvekillerimiz Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, bu işler sizin işiniz değil mi? Memleketin gelişmesi için daire müdürlerinin faktörünü az çok biliyorsunuz. Peki niye suskunsunuz? Osmaniye'nin gelişmesini ve değişmesini istiyorsanız, metal yorgunluğu gördüğünüz daire müdürlerini değiştirmek sizin görevinizdir. Biz Osmaniyeliler olarak değişik ve çalışkan yüzler istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız olsa gerektir.