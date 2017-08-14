Merhaba kıymetli okurlar,

Bu yıl canlı kurbanlık fiyatları ile ilgili çok dedikodular dolaşıyor. Tabi kurbanlık fiyatlarını maalesef bir tek Belediye belirlemiyor. Bir çok odadan katılan heyet halinde fiyatlar açıklanıyor.

Nedense her zamanki gibi bir şey oldu mu, hemen yükleniyoruz Osmaniye Belediyesi’ne.

Bir kere şunu çok iyi bilelim ki, eleştiri hakkımızın hakarete dönüşmesi suçtur ve cezai bir sorumluluğu vardır.

Kurumların görevini daha iyi yapması için hepimiz eleştiri hakkımızı sonuna kadar kullanalım ve her daire kendine çeki- düzen versin. Ancak biz eleştiri sınırlarımız konusunda bazen çok ileri gittiğimizi unutmayalım. Herkesin bir onuru ve şerefi var size yapılamasını istemediğiniz hareketleri lütfen başkasına yapmayın.

Kurban fiyatlarındaki bu yıl belirsizlik bizim tespitlerimize göre, canlı kurbanlık fiyatlarını odaların yüksek istemesi ve Osmaniye Belediyesi’nin de buna karşı çıkması sebebiyle fiyatlarda bir sıkıntı hasıl olmuştur.

Vatandaşının ucuz et yemesini kim istemez?

Yani burada Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın millet ucuz et yese cebinden ne çıkacak, yemese ne çıkacak.

Bana göre üretici bu bayramda hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü milletin alım gücü geçen yıla göre çok fazla değil. Şimdi 17-20 lira arasında canlı hayvanın kilosuna fiyat biçiliyor. Haklı olarak kurban üreticisi de malının daha çok para etmesi için 20 liradan aşağı vermiyor. Bekleyelim ve hep birlikte göreceğiz, alım gücü olmadığı zaman nasıl fiyat düşürecekler hep birlikte göreceğiz. Fiyat açıklama ile her şey bitmiyor. Ben kendi kendime yemin ettim. Canlı kurbanın kilosunu 16 liradan alamazsam kurban kesmeyeceğim. Sizde benim gibi yapın, bakalım el mi yaman, bey mi yaman.