Fuar ve Konser Alanı İstiyoruz

Merhaba kıymetli okurlar,

Osmaniye farkında olmasakta gelişiyor ve büyüyor. Başka bir deyişle büyük şehir her yönü ile hazırlanıyor. Bizlerde bir gazeteci oalarak, kentimizin büyük şehir olmaya alt yapısının uyması için gördüğümüz eksikleri günedeme taşımaya çalışıyoruz.

Osmaniye'nin en önemli reklam araçlarından biri olan futbol takımımız yıllar sonra profesyonel lige yükseldi. Şimdi sırada bayan basketbol takımımız var ne edip yapıp onuda mıtlaka süper lige çıkarmamız gerekyor. Futbol takımımız konusunda bir kişi ile görüşme sağlamaya çalışıyorum. Eğer malum kişiyi ikna edebilirsem, Osmaniyespor 5 yıl sonra süper lige kesinlikle çıkar.

Kuzey çevre yolunu uzun süre konuştuk ve Belediye Başkanı Kadir Kara bey sağolsun çok güzel bir şekilde yapılmasını sağladı. Şimdi sıra oranın etrafının düzenlenmesinde.

Osmaniye'nin doğu tarafından girişine de 30 bin kişilik bir stadyum için çalışmalar yapıyoruz. Eğer o hayalimizde gerçek olursa Osmaniye tam istediğimiz gibi büyümeyi bitirme noktasına gelmiş olur. Tabi Karaçay bölgesinin ikinci etebınında, çok güzel bir şekilde dizayn edilmesini acilen bekliyoruz.

Bana göre Osmaniye'nin başka büyük bir eksiği ise, fuar ve konser alanımızın olmaması. Bence bu alan için de Karaçay bölgesi çok uygun. Orada arazi de oldukça fazla. Karaçay bölgesinin ikinci etabı dizayn edilirken Belediye Başkanı Kadir Kara mutlak surette fuar alanını proje içine alması gerekir diye düşünüyorum.

Bir kent büyürken mutlak surette eksikleri ilerleyen zamanlara yayılarak hepsinin teker teker yapılması gerekir. Bunun içinde Kadir beye çok görevler düşmektedir. Bizlerde bu kentte yaşayan gazeteciler olarak gördüğümüz eksikleri gündeme getirerek, başkanımızın dikkatini çekmektir. Sağolsun Kadir Kara bey bu konuda oldukça duyarlıdır. Bazı kişiler bana diyorlar ki, Kadir beyi seviyorsun. Evet seviyorum, çünkü biz bazı başkanlar döneminde Belediye girmiyorduk bile. Kadir bey adam gibi yaklaşıldığında Osmaniye için her şeyi yapıyor. Telefonlarımıza çıkıyor fikirlerimizi önemsiyor. Nihayetinde hepimizin ortak çabası Osmaniye'nin daha güzel yere gelmesi için değil mi?. Osmaniye için bizde onu yapıyoruz ve elele vererek memleketimizi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz.