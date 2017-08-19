Vazgeçilmez Güç

Günümüzde enerji insanoğlunun yaşantısında çok önemli bir yere sahiptir.

İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle konut, korunma, sağlık, eğitim, beslenme ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Bu enerji ihtiyacını karşılamada yenilenebilir enerji ve yenilemeyen enerji olmak üzere iki çeşit kaynak kullanılmaktadır.

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneşten gelen enerjinin doğrudan ya da dolaylı olarak kullanımı sonucu elde edilmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarını rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik, dalga, biyokütle (odun) diye ayırabiliriz. Yenilenemez enerji ise oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına denir. Fosil yakıtlar olarak da adlandırılan yenilenemeyen kaynaklar, ciddi ve tehlikeli boyutlarda çevre sorunlarına neden olmaktadırlar. Yenilenemez enerji kaynaklarına petrol, doğalgaz, kömür, nükleer enerji, fosfatlı kayaçlar, metal madenleri diye örneklendirebiliriz. Ülkemizde 2016 sonu itibarı ile kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 35,4’ü hidrolik, yüzde 29,0’u doğal gaz, yüzde 22,1’i kömür, yüzde 6,1’i rüzgâr, yüzde 0,9’u jeotermal ve yüzde 7,4’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir. Günümüzde ülkeler enerji kaynaklar içerisinde yenilenemeyen enerji kaynaklarını daha çok kullanmaktadır.

Bu enerji kaynakların hem üretim aşamasında hem de kullanımı sonrasında büyük ölçüde çevre sorunları yaşanır.

Ayrıca bu kaynaklar sınırlı miktardadır ve bir gün gelecekte tükeneceklerdir.

Bu nedenlere bağlı olarak bütün gelişmiş ülkeler çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaya olağanüstü bir önem vermektedir.

Türkiye güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle, hidro enerji gibi yenilenebilir kaynaklar açısından coğrafi konumu nedeniyle zengin olması nedeniyle bu elindeki vazgeçilmez gücü kullanmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmalıdır.

Çünkü gelecek yüzyıl, güneş ve onun türevleri ile diğer tükenmez ve temiz enerji kaynakları kullanımında atılım yapılacak bir yüzyıl olma görünümündedir.