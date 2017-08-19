....Ve 30 Yaşındayız

Merhaba Kıymetli okurlar,

Osmaniye ve bölgenin en flas haberlerini yayınlayan, bölgenin tek renkli ve her yere dağılan, dizayn olarak ulusal gazetelerle pek ayırt edilemeyen, bayilerde bile bulunan gazeteniz BAŞAK 30 yayın yılına girdi.

Bütün zorluklara, sıkıntılara ve olanaksızlıklara rağmen mesleğimizin verdiği sorumluluk bilinci ile tam gaz yolumuza devam ediyoruz.

Şunu açıkça ifade etmem gerekirse, Başak Gazetesi Osmaniye basının amiral gemisidir. Başka bir deyişle, üniversitedir, çınardır. Bu güne kadar basın camiasına bir çok gazeteci yetiştirmiş ve bunlardan bazıları ulusal basında çalışırken, baziları da Osmaniye'nin değişik gazetelerinde görevlidir.

Okuyucular olarak, sizlerden gördüğümüz ilgi ve alaka bizlere güç, kuvvet vermektedir. Sizlerin desteği ile inşallah 100 yılı yine devireceğimize inanıyorum.

Bendeniz 10 yılını ulusal basında ve 2 yılını ise, İstanbul'da gazetecilik yaparak geçiren bir kişi olarak mesleğimizin güzel olduğunu, ancak zorluklarının güzelliğinden daha fazla olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Hele nüfusu az ve sizi herkesin tanıdığı bir yerde gazetecilik yapmak ömür törpüsü.

Osmaniye güzel şeyler oluyor. Ancak bunun yanında bir takım cinayet ve intihar gibi üzücü olaylarda oluyor. Hiç bir gazeteci sizin üzüldüğünüz olayları yazarken mutlu olmuyor. Ancak bizimde görevimiz bu konuda herkesten anlayış bekliyoruz.

Bizim her zaman Osmaniye ve sizlerin mutluluğu için görevi başında olduğumuzu kimse unutmasın. Şahsıma ve BAŞAK Gazetesi'ne bugüne kadar gösterdiğiniz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum..