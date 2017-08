Sanki Müdürlük tekeline geçmiş

Merhaba kıymetli okurlar,

30 yayın yılına girmemiz dolayısıyla, sosyal medyadan yorum yazan, telefon eden ve mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Gerçekten Türkiye’de kimsenin kabul edemeyeceği ve hepimizi ise, derinden yaralayan olaylar ancak Osmaniye’de oluyor. Bu da ilimize hiç yakışmıyor.

Çok yakında Sağlık Bakanlığında ciddi değişikler olacak ve etkileri tabi buraya da yansıyacak.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne tekrar atama yapılacak. Her yerde, her zaman yenilik farklılıkları da beraberin de getirir.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü’nü 20 yıldır yürüten arkadaşımızın hala yeniden müdür olabilmek için kulis yapması bence yanlışların en büyüğüdür.

Ak Parti her zaman yenilikten ve değişimden yanadır. Her zaman ve her konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikten ve değişimden bahsetmektedir.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve İl Başkanı Hamza Tor, değişimden yana değiller mi? Osmaniye’de yaşanan bu olay Ak Parti’nin vizyonuna yakışıyor mu? Yarın Erdoğan, aynı kişinin 20 yıldır görevde olduğunu duyarsa size ne der çok merak ediyorum.

Yani burada söz konusu müdür beyle benim bir düşmanlığım yok. Aksine kendisine de saygı duyarım. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi teşkilatları için metal yorgunluğu vurgusunu yaptığı bir dönemde, kurumlar için gelenekçiliği sürdürmek hiçte doğru değil.

Bana göre taze kan her zaman iyidir. Hele hele 20 yıl aynı görevde bulunmak ve yeniden o göreve gelmek için mücadele etmek akıl karı değildir.

Ak Parti milletvekilleri ve il başkanı artık her kurumda yeni yüzler için çalışma yapmalıdır. Yenilik her zaman iyidir. Bu şekilde gidersek Osmaniye Türkiye’ye rezil olur. Benden söylemesi.