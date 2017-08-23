Susan Kıskançlıktan Korkmalı

Kıskançsınız.

Hayır değilim.

Belki değilsiniz ama karşınızdakine böyle hissettiriyorsunuz.

Bir an ön yargıyı bırakınız.

Kabul edin kıskançlığınızı.

Ve muhatabınızın size uyarılarına dikkat edin.

Bazen de cevap verin.

Varsa cevabınız.

Başlayalım.

Kıskançlık ruhsal bir hastalıktır. O nedenle siz ruhsal bir hastasınız.

Ne münasebet. Davranışımın kıskançlıkla alakası yok. Siz benim olanın hayalini kuramazsınız.

Ama Cenap Şahabettin diyor ki “haset, başkasının balını ağzına zehir etmektir”

Emerson ise “öfkeyle geçen bir dakikanız, mutluluğunuzdan çalınmış altmış saniyedir” diye destekliyor.

Hasedin iyilikleri yok etmesini ateşin odunu yakmasıyla eşdeğer görüyor Peygamberimiz.

Kıskançlığın somut bir şekli olsaydı bu şeklin bumerang gibi olacağını ifade ediyor bazı düşünürlerimiz.

Peki Kelile ve Dimne’nin de yazarı meşhur alimBeydabâ’nın söylediklerine de mi itibar etmiyorsunuz.

“Kuvvetine aldanarak zayıfları hor görenin kuvveti başına bela olur” diyor eserinde.

Peki daha tanıdık birinin, Osmanlı İmparatorluğu’nu en zor dönemlerinde 33 yıl süreyle başarıyla yöneten, güçlü hükümdar Abdülhamit Han’ın uyarısı da mı size vız geliyor.

“Kuvvetine güvenenler, korkutma küçüklüğünde bulunmazlar”

Peki farklı pencereden bir bakış.

Bu kıskançlığınız kıskandığınız insanlara güç vermiyor mu?

Ne münasebet canım!

Valla ben bildiği doğruları o zor dönemin Britanyası’nda bile dosdoğru ifade ederek hayran kitlesi oluşturan meşhur yazar Oscar Wilde’nin yalancısıyım.

“Kıskananların sayısı becerilerinizi doğrular”

Durum böyleyse kıskanılan için sorun yok.

Ancak en doğruyu meşhur aktivistMalcolm X ifade etmiş.

“Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için kullanmalıyız”

Tartışma bitmiştir…

Ancak...

Herşeye rağmen güçlü olduğu zannıyla adaletten sapıtanlar var ya…

Sadece acırım onlara.

Allah karşısına müflis gelmeleri mukadder gibi görünür zira.

Ve AllahuAlemCehennemi hak etmiş bir vaziyette.

İki çeşit yaklaşımdan örnekleme yapıp kararı okuyucuya bırakıyoruz.

Yan cehennem yan!

Sana nice zalimler geliyor

Coş cehennem coş!

Bakma göz yaşına; acıma zalimlere.

Yukarıdaki ifadeler meşhur Şairimiz Yakup Kiraz’a ait.

Ve bu da Allah Resulünün sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e.

"Ya Rab! Benim vücudumu öyle büyüt ki, cehennemi doldursun da ehl-i islama yer kalmasın”

Herşeye rağmen benim gönlüm ikinci tanımlamada.

Mutluluk dileklerimle.