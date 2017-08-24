Limitsiz Enerjisi

Yenilenebilir enerji (rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb.) kaynakları günümüz ekonomileri için ciddi bir önem taşımaktadır. Bu enerji kaynakları içerisinde yer alan güneş enerjisi çağımız ülkeleri için ayrı önemi olan bir kaynaktır. Güneş enerjisi, fosil enerji kaynakları (petrol, doğalgaz, kömür) gibi rezervlerinin sınırlı olmaması ve çevreye zarar vermemesi güneş enerjisini değerli kılan en temel etmenlerdir. Türkiye coğrafi konumu bakımından dünya üzerinde orta kuşakta yer almaktadır. Bundan dolayı Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli, Avrupa kıtasında ve Amerika kıtasının kuzeyinde bulunan ülkelere göre daha yüksektir. Ülkemizin yıllık güneşlenme süresi ortalama olarak 2640 saattir. Yıl içerisinde güneşlenme süresi en yüksek olan bölgelerimiz 3016 saatle Güneydoğu Anadolu ve 2923 saatle Akdeniz’dir, en az olan bölgemiz ise 1996 saatle Karadeniz’dir. Ülkemiz 2016 yılı sonu itibariyle güneş enerjili santral sayısı 1045 olarak görülürken bu santralin kurulu gücü 832.5 MW’a (Megawatt ) ulaşmıştır. Ülkemiz, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde; bir hayli ilerlemiş, büyük ölçekte güneşten elektrik enerjisi üretimi yapabilen Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Fakat bu ülkelerin güneş enerjisinden faydalanma oranı ülkemize göre çok yüksek seviyededir.ABDve Çin güneş enerjisine hızlı bir giriş yaparken,Avrupa’da, İspanya’dan sonra ikinci büyük güneş ülkesi olan Türkiye’de 2012 yılında güneş yasası çıktı ve 2013 yılından yasanın önü açılmıştır. Son yıllarda ise ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde güneş enerjisi konusunda iller bazında teşvik programları oluşturmuştur. Bu teşvik programları içerisinde Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Van, Ağrı, Malatya, Karaman, Adıyaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Burdur, Kayseri, Hakkâri, Muğla, Aydın, Denizli, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Muş, Siirt, Batman, Mardin, Sivas, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan gibi iller yer almaktadır. Bu bağlamda ülkemiz ilk atılım olarak Konya’da 430 dönüm arazi üzerine 20 bin hanenin elektriğini karşılayacak Kızören Güneş Santrali kurmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile kentin elektrik enerji tüketimini en aza indirmek için yıllık 1.7 milyon kilovat/saat elektrik üretecek güneş enerji santrali ihalesi yaparak sözleşme aşamasına geçilmiştir. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yerli firma öncülüğünde Mersin,Ankara, Karaman, Afyon, Elazığ, Uşak,Kütahya, Muğla’da41 bin hanenin bir yıllık enerji kullanımına karşılık gelen 123 milyon kilovat/saat elektrik üretimi için güneş santralleri kurmak için çalışmalarına başlamıştır. En büyük somut adım ise Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulması planlanan ve ihalesi tamamlanan güneş tarlasıdır. Bu güneş tarlası ile 1,7 milyar kilovat/saat elektrik üretimi sağlanarak 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacı giderilecektir. Ülkemiz enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. İlerleyen yıllarda ekonomik gücünü artırabilmesi için enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığını azaltmak zorundadır. İlk yatırım giderleri yüksek olmasına rağmen, yakıt masraflarının olmaması ve işletme masrafları bulunmayan çevre ile uyumlu, güneş kaynaklı enerji üretim sistemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli uzun vadeli yüksek miktarda teşvik ve yatırım sağlanması gerekmektedir. Bu durumda teknolojimiz gelişecek ve enerji darboğazlarının konuşulduğu ülkemizde; bu kaynaktan en üst seviyede faydalanmanın yolu açılmış olacaktır. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar Türkiye’nin gelecekte enerji konusunda kendini garantiye alabilmesi için önem arz etmektedir.

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