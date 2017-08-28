Bir millete tefrika girmeden,düşman giremez

Hayatın bizlere, insan oğluna, sunduğu çeşitli sürprizler yaşam hedefimizi ve rotamızı bazan istenmeyen yön ve mecralara doğru savuruyor. Sevgi ve kardeşlik insanoğlunun en çok muhtaç olduğu iki kavramdır. Fakat her geçen gün bu kavramların içi boşalıyor. Sevginin yerini kin ve nefret alırken, düşmanlık, birlik ve beraberlik ruhunu yok ediyor. Birini sevdiğimizde onun ne kadar mutlu olduğunu gözlerinden yüz ifadesinden anlarız.mutluluk sevgi karşılıklı iki görecedir.Yani karşınızdakini mutlu etmek sizi de mutlu edecektir buda aynı anda iki kişinin birden mutlu olması demektir. Bayram'ın bizlere bahş ettiği fırsatlardan,biride sevgi saygının mistik olarak kalbimizi yumuşatmasıdır. ve kırılan kalp varsa tamiri,kırgınlık ve küslükler varsa mübarek günlerin manevi havasıyla tamir etme imkanıdır. Toplumda çeşitli nedenlerle kaybolan sevgi ve kardeşliği yeniden tesis etmek için öncelikle; evde eşler ve çocuklar, okulda öğretmen ve öğrenciler, alıcı satıcı münasebetleri,amir ast ilişkileri idareci idare edilen memnuniyet duygusu en yükseklere çıkarmak kişiye birey olma mutluluğunu yaşatacaktır. Nihayet toplumun bütün fertleri birbirlerinin haklarına saygı göstermek zorundadırlar. Saygının hakim olduğu yere sevgi de mutlaka gelecekt birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş sayılmazsınız’’ hadisi şerifini anlamaya çalışalım.