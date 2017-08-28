Merhaba çok kıymetli okurlar,

Günler ne çabuk geçti, bir bayram daha geldi. Bu hafta Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Ramazan Bayramı sanki dün kutlanmış gibi, ne çabuk geçti iki ay ve Kurban Bayramı geldi bile. Ölmeyene zaman su gibi akıp gidiyor ve günlerin nasıl geçtiğine şaşırıyoruz.

Makalemizin başlığında bugün varız, yarın yokuz dedik. Aynen de başlığımız gibi oluyor. Hergün zamanı ve saati dolan bu dünyadan çekip gidiyor. Ramazan Bayramını yaşayanların belki de bir çoğu Kurban Bayramını göremeden sırası geldiği için hakka yürüdü ve gitti.

Aslında dünya malı için kimseye az öteye git demeye bile gerek yok. Çünkü bugün yanında gördüğün ve sokakta karşılaştığın birinin bir gün sonra selasını duyabiliyorsun. Özellikle nu bayramda ben şahsan kanı içeceğim düşmanım dahi eli uzatsa geri çecirmeyeceğim. Çünkü hayat uzun gibi geliyor ama, hiçte öyle değil işte geldik ve bizde gidiş içinde geriye sayım başladı desek yalan olmaz. Bence namus işi hariç insan silaha bile sarılmaya gerek duymamalı. Gerçekten bu kadar kısa ömürde vurmak, kırmak, öldürmek bana çok anlamsız geliyor. Çünkü insanlar bu dünyaya yaşamaya gelmiş. Buradaki yapacağı işleri tamamladıktan sonra ömürünü tamamlayıp ebediyete gidecektir.

Gelin hep birlikte bu bayram kırgınlıkları ortadan kaldıralım. Şöyle bir etrafa bakıyorum, bzı insanların hayatı ona buna küsmekle geçiyor. Boş verin bu bayramı fırsata çevirip, dargınlıklara bir son verelim ve hem kendimizle, hemde milletle barış içinde yaşamanın yollarına bakalım.

Hepinizin Kurban Bayramını şimdiden kutluyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.