Gökhan Erkmen bir tarihti

Merhaba kıymetli okurlar,

Bugün çok, çok üzgünüm.Osmaniye basınının tanınmış kişilerinden ve mesleğe 40 yılını vermiş Hasret Gazetesi Sahibi Gökhan Erkmen ağabeyimizi kaybettik.

Gökhan Erkmen, 50 yıl önce Adıyaman Vilayetimize gelmiş yerleşmiş ve ömrünün tamamını Osmaniye’de geçirmiş yine ebediyete de Osmaniye’de gitmiş bir insandır.

Ben gazeteciliğe başladığım yıllarda tanıdım Gökhan ağabeyi. Çok iyi insandı. Mesleği analiz etmesini gayet iyi bilen, azimli ve liseyi bile ilerleyen yaşına rağmen dışarıdan bitirmiş bir kişidir. Çok iyi bir gazeteciliğin yanında, çokta iyi bir anketçiydi. Seçimler yaklaştığında beraber çıkar anket yapardık ve sonucu ulusal firmalardan daha isabetli bilirdik. Yanılma payımız % 1 ancak olurdu.

Rahmetli Gökhan ağabeyime bazı siyasiler anket sonucunu sorardı. Hemen derdi ki,” gerçeği mi söyleyim, seni mutlu edecek sonuç mu söyleyim.” derdi. Gerçek sonucu söylediğimiz zaman bazen partililer hazmedemez bize saldırırlardı. Hemen onları mutlu etmek için yalan söylemek zorunda bile kalırdık.

Osmaniye’nin en eski gazetecilerinden biri olduğu için herkesi tanırdı. Neden anlayacağını iyi bilirdi. Kendini çok iyi yetiştirmişti ve kolay kolay kimse ile kavgalı olmazdı. Yani son demine gelmeden kimseyi karşısına almazdı. Hani Gökhan Erken tarihti dedikya. Gerçekten tarihti. Osmaniye ile kendisini özdeşleştirmiş, memleketimiz için yapılması gereken ne varsa şu da kalsın demezdi. Bonkördü, yardım severdi ve fedakardı. Kendi çapında herkese bir iyiliğinin dokunmasını isterdi. Osmaniye’de gazetesini basamayan parası olmayan hiçbir gazeteciyi geri çevirmez kendi kesesinden basar gazetesini verirdi. Bizde zaman zaman mesleki çekişmeden kırılır, kızar ve küserdik. Oysa ki, ne kadar yanlış yapmışız şimdi daha iyi anlıyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Lanet olsun dünya malına hepsi boş. Alın dünyalar sizin olsun.

Aslında Gökhan ağabeyim çok sağlıklıydı. Hemen her programa, cenazeye, düğüne ve bayrama katılırdı. Hiçbir hastalığı olmadığı gibi daha dişleri bile inci gibi ana dişiydi ve pırıl pırıldı. Nasıl oldu, bir gün içinde kaybettik inanılır gibi değil. Ben hala şoktayım ve öldüğüne kendimi ikna edemiyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun patron. Seni unutmayacağız.