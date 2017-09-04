Havadan Kazanım

Rüzgar enerjisi, doğal kaynakları tüketmeyen, herhangi bir emisyonu olmayan, küresel ısınmaya katkısı olmayan, asit yağmurlarına neden olmayan, yerel çevreye duyarlı bir enerji kaynağıdır. Tarihin en eski dönemlerinden itibaren itici güç olarak kullanılan rüzgar enerjisini, ilk olarak Mısırlılar ve Çinliler kullanmışlardır.

ABD, Kanada ve İngiltere rüzgar türbinlerini elektrik üretiminde kullanan ülkelerin başında gelmektedirler. Hindistan ve Çin de son yıllarda kırsal alanlarını kalkındırmak amacıyla rüzgar enerjisinden büyük ölçüde yararlanmaya başlamışlardır. Dünya genelinde rüzgar türbinlerinden elde edilen elektrik kullanılan elektriğin yaklaşık %1’ini karşılasa da günümüzde en hızlı büyüyen kaynak rüzgar enerjisidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2001 yılında kurulmuştur. Rüzgâr enerjisi proje başvurularının lisanslandırılmasına Eylül 2002 tarihinde başlanmış ve ilk lisans başvuruları bu tarihte alınmıştır. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden dolayı 2005 yılı rüzgâr gücünden elektrik enerjisi üretilmesi için dönüm yılıdır.

Ülkemizin rüzgar enerji potansiyeli 48 bin MW olarak belirlenmiştir. Bu enerji gücüne karşılık gelen toplam alan ülkemizin yüzde 1,3 üne karşılık gelmektedir. Ülkemizin 2016 yılı sonu itibariyle işletmede olan lisanslı rüzgar enerji santrali gücü 5751 MW (Megavat)’dır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve yaklaşık 3500 km kıyı şeridi olan Türkiye, özellikle Marmara kıyı şeridi ve Ege kıyı şeridinde sürekli ve düzenli rüzgar almaktadır. Türkiye rüzgar kaynaklarının karakteristiklerini ve dağılımını belirlemek amacıyla hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlasında (REPA), özellikle Ege ve Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi ve Doğu Akdeniz kıyılarında rüzgar enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu ve bu bölgelerde yapılacak detaylı çalışmalar ile rüzgar enerjisinden verimli olarak yararlanılabileceği belirtilmektedir. Ülkemizin mevcut kurulu rüzgâr enerjisi gücünün yüzde 39’u Ege Bölgesinde, yüzde 35’sı Marmara Bölgesinde, yüzde 15’i ise Akdeniz Bölgesinde yüzde 11’i de diğer bölgelerde yer almaktadır.

Bu konuda en az paya sahip olan bölge ise yüzde 1’e yakın payı ile Güney Doğu Anadolu bölgesidir. İşletme halindeki rüzgar enerjileri illere göre İzmir yüzde 20, Balıkesir yüzde 17, Manisa yüzde 11, Hatay ve Çanakkale yüzde 6, Osmaniye yüzde 5, İstanbul yüzde 4, Afyon yüzde 4, Mersin yüzde 3, Kırşehir yüzde 3, diğerleri illerin payı ise toplamda yüzde 21’dir. İnşa halinde olan rüzgar enerjisi potansiyelimiz 190 MW İzmir, Muğla 66 MW, Gaziantep 66 MW, Balıkesir 65 MW, Kırklareli 61 MW, Tokat 54 MW, Sivas 50 MW, Aydın 46 MW, Tekirdağ 45 MW, Amasya 42 MW, Bursa 36 MW dır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2017 Ağustos sonunda yaptığı ihale sonucu Ankara-Kırıkkale-Çankırı, Kayseri-Niğde, Sivas, Edirne-Tekirdağı-Kırklareli, Kütahya-Bilecik, Eskişehir olarak belirlenen beş ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak. Kazanan firmalar yüzde altmış dördü yerli olan bu proje ile birlikte bir milyar doların üzerinde rüzgar enerji tesisi yatırımı yapmış olacak. Bu projeyle kurulacak olan santralin devreye girmesi ile birlikte her yıl asgari üç milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve yaklaşık bir milyon yüz bin evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak. Bu konudaki teşvik ve yatırımların artırılması sağlanırsa Türkiye, rüzgâr enerjisi konusunda ilerleyen yıllarda önemli bir konuma gelecektir. Bu çalışmalar beraberinde istihdamı arttıracak ve yeni iş sahaları ortaya çıkarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır.

E-posta: muhammet.karatasli@gmail.com