Osmaniye’nin Mutluluk Hırsızları…

Sekiz yıl oldu Osmaniye’ye döneli.

Memleket sevdasıydı bizi buralara döndüren.

Ancak bu sürede neler gördü bu gözler.

Neler yaşadı ruh dünyamız.

Herşeyden önce gördüğüm sahipsizlikti.

Vilayet bir havadan çalıyordu, belediye ayrı bir havadan.

Bürokrasinin önemli bir kısmı siyasi iradeden beklenti adına makam ve mevki rantiyesinin peşindeydi.

Bir takım bürokrat küstürülmüş, ötekilenmişti.

Şehrin daire amirlikleri için kıyasıya mücadele sergilenmekteydi.

Üste çıkmak için yumruklaşmalara bile şahit olunmuştu.

Vatandaş beklentileri için belediyeye mi yoksa siyasi iradeye mi yakınlaşacak bilemiyordu.

Güçlükle ayakta kalan yerel medya parça parçaydı.

Çok sayıda medya cemiyeti oluşmuştu.

Cemiyetlerden birinin ak dediğine diğeri de ak diyemiyordu.

Haklı olarak matbaacılıkla geçimini sağlayan medya sadece ayakta kalabiliyordu.

Ancak onların sorunu bürokrasiden iş almalarından kaynaklı olsa gerek herşeyi yazamamak, tartışamamak ve gerçek anlamda gazetecilik yapamamaktı.

Bürokrasi vereceği ihaleleri kendilerine destek çıkacak matbaalara veriyordu.

Ya da eleştirenleri susturabilmek için bölüştürüyordu.

Herşeyi yazabilmek, tartışabilmek adeta bir ya da birkaç gazetecinin tekeline bırakılmıştı.

Ancak onların da çoluk çocuklarının rızkları, tam anlamıyla gazetecilik yapmalarına fırsat vermiyordu.

Bunu fırsat bilen işgüzar bürokrasi alabildiğince hoyrat davranabiliyordu.

Kimi siyasilere yakınlaşırken, kimileri Ankara’ya yakın olduğunu düşündükleri işadamlarına yakınlaşabiliyordu.

Ancak buralara yakın olmanın bir faturası vardı.

Ve bu fatura millet farkında olmasa da millet üzerinden devlet kaynakları kullanılarak ödeniyordu.

Elbette el kesesinden yapılan bu ağalık için güç alınanlardan beklentiler vardı.

Ve bürokrasi istediklerini tıkır tıkır alıyordu.

Bazı yöneticiler “hak” büyüktür “kuvvet” ilkesine inanmaz olmuş, “KUVVET” büyüktür “HAK” olduğuna inanır olmuştu.

Hal böyle olunca liyakat, adalet ortadan kayboluyor, meydan liyakatsiz ve goy goyculara kalıyordu.

Ve bunun en acımasız yansıması şehre oluyordu.

Halk dört gözle çalışan bürokrat arıyor ancak çok az kişide bu yeteneği görebiliyordu.

Atanan bir bürokratın yöneticisi olduğu web sayfaları, yapılan işlerden çok gelen ziyaretçilere ayrılıyordu.

Böylece sahip olmadıkları gücü ziyaretçiler üzerinden kotarmaya çalışıyorlardı.

Örneğin özel bir işi için bürokratı ziyaret eden bir iktidar mensubunun bu ziyaretini bürokrat, kendisini siyasi iktidara yakın hissettirmek için kullanılabilmekte haber servisi bile ona göre dizayn edilmekteydi.

Bürokrasinin bazı birimlerine yapılan atamalarda devir teslim törenlerine iktidar tarafı ciddi bir katılım göstermemekte, bu tepkiye rağmen bürokratlar hoyratça dilediklerini yapabilmekteydiler.

İktidar milletvekillerinin bazılarının, açılışlarda o merkezin yöneticisini tüm katılımcıların huzurunda lisan-ı münasiple “personeli ötekileştirmeyin” şeklinde uyarmalarına karşın yöneticilerinin duymazlıktan gelmeleri ve bildikleri gibi davranmaya devam etmeleri karşısında iktidar gücünün adeta “aceleye gerek yok vakti geldiğinde gereği yapılacak” şeklinde bakışlarına bile şahit olunmaktaydı.

Ve bütün bunların sonucu şuydu.

Mutsuz bir şehir.

Mutsuz bir halk.

Bu halkın içinde de özellikle mutsuzlaştırılmış insanlar!

Halkın ve şehrin mutluluğunu çalan mutluluk hırsızlarına panaromik bir bakış yaptık bu yazımızda.

Yakın gelecekte bu fotoğrafları zoomlayacak ve daha da yakınlaştıracak yazıların çok sayıda yazar ve gözlemcinin kaleminden çıkmasını ümit ediyoruz.

Ve son not.

Yunus Emre malum divanında 3 bin şiir yazmış. Molla Kasım isimli din bilgini bunun binini okumuş. Şeriata aykırı diye yakmış. Diğer binini okumuş. Aynı şekilde şeriata aykırıdır diye suya atmış. Diğer bin şiiri okumaya başlarken Yunus’un şu şiirini görmüş:

Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme.

Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir.

Bizden tavsiye.

Molla Kasım Külliye’den çıktı.

Yollarda…

Molla Kasım’a, yapılan bu seviyesizlikleri aktaracak birileri mutlaka ama mutlaka bulunacaktır.

Sözümüz olsun.

Esenlik dileklerimizle.