Eleştiri Zararlı mı?

Merhaba kıymetli okurlar,

Biz gazeteciler, memlekette doğru gitmeyen işlere hep muhalefet yapmayı kendimize görev sayarız. Çünkü bu milletin hakkını savunmak ve doğru gitmeyen şeyleri, doğru yola sevk etmek bizim asli görevlerimizin başında gelmektedir.

Tabi eleştiri ve muhalefet yapıyoruz derken, bunu da bir yerleri yok etmek için kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü bu kentte birinin haksız yere yok olup gitmesi hiç işimize gelmez.Kimsenin günahını almak istemeyiz. Bizim de bir vicdanımız olduğu unutulmasın.

Zaman, zaman Osmaniye bazı yanlış giden işleri eleştiriyoruz. Tabi sınırımızı da bilerek eleştiriyoruz. Ancak eleştiri yaptığımız hemen her yerden, üstü açık kapalı fark etmiyor, karşı eleştiri de alıyoruz, tehditte.Benim kendimi düzeltmem için yaptığınız eleştiriden dolayı teşekkür ederim demesi gerekenler, canı yanınca feryat ediyor. Eleştiri karşısında kendimi düzelteyim. Yanlışlarımı kontrol edeyim bile demiyor. Oysaki yapılan her eleştirinin sonunda mutlaka güzel şeyler olacağının farkına bile varmıyor.

Şunu açıkça ifade etmem gerekirse, eleştiri yapılacak işlere mahal veren arkadaşlar, siz öncelikle kendinizi kontrol edin ve eleştiri yapılacak işler yapmayın. Bizim genel olarak yaptığımız eleştiriler sizin iyiliğiniz ve geleceğiniz içindir. Zaten bizde yıkıcı eleştiri yerine yapıcı eleştiri yapmayı daha sağlıklı görüyoruz. Sizde yapıcı da, yıkıcı da bizleri kimse eleştiremez modundan artık çıkın. Bu memleketin gelişmesi ve değişmesi için hatalı iş yapan herkesin eleştirilmesi lazım. Yoksa biz doğru yolu nasıl bulacağız. Unutulmamalıdır ki, yapıcı eleştiri her zaman faydalıdır.