Düğünlerde Silah atmayın

Merhaba çok kıymetli okurlar,

Her aile oğlunu veya kızını evlendirmiş ve düğün törenin hem mutluluğunu, hem de sıkıntısını yaşamıştır.

Her düğün sahibinin gelen konuklarına karşı, hoş görülü davranmanın bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Ancak gelen misafirlerinde düğün sahiplerine karşı aynı anlayışı göstermesi gerekirken buna dikkat etmediğini görüyoruz.

Düğünlerin ana amacı, orkestraların ve davulların çalıp insanların eğlenip neşelenmesi ve o ailenin mutluluğuna ortak olmasıdır.

Görüyoruz ki, düğünler maalesef amacının dışına çıkıyor. Özellikle sıkılan mermiler bana göre güzel düğünleri çirkinleştiriyor. İnanıyorum ki, hiçbir düğün sahibi atılan silahlardan hoşnut değil. Atılan her mermi hem tehlike yarattı gibi, hem de düğünün tadını kaçırıyor.

Bu yazıyı yazarken kimseyi hedef almak veya suçlamak için yazmıyoruz. Gelin düğünlerimizde silah sıkmak yerine o düğünün sahibine sıkacağımız mermi kadar fazla hediye atalım. Silah sıkan dostlara o an güzel bir an gibi geliyor ama, kesinlikle değil bunu bilmenizde yarar var. Öte yandan düğün sahibinin hoş görüsüne sığınarak lütfen silah sıkarak hem düğün sahibini, hem de kendinizi zor durumda bırakmayın.

Attığınız her merminin yarattığı tehlikeden ziyade, evlerde sabah işine gitmek için uyuyan insanları ve hele hele evinde bebek olan evlerin durumunu bir düşünün. Yani kendi vicdanınızda bir muhasebe yapın.

Bence hep beraber gelin düğünlerde silah sıkılmaması için bir kampanya başlatalım. İnanın bunu başara biliriz.