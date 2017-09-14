Yeraltından Gelen Mucize

Jeotermal enerji yerkürenin daha sıcak olan merkezinden yüzeye doğru sürekli akan yerkürenin iç ısısıdır. Jeotermal kaynak, eğer düşük (20-70oC) ve orta sıcaklıklarda (70-150oC) ise termal turizmcilikte, sağlığa yönelik tesislerde, sera ve bina ısıtmasında, kâğıt sanayisinde, kimya sanayisinde, dokuma sanayisinde, kerestecilikte ve yiyecek kurutulmasında kullanılabilir.

Eğer elde edilen jeotermal kaynakların sıcaklık seviyeleri yüksekse (150oC’den yüksek) bu kaynaklar jeotermal santrallerde kullanılmaktadır. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanların yüzde 79’u Batı Anadolu’da, yüzde 8,5’i Orta Anadolu’da, yüzde 7,5’i Marmara Bölgesinde, yüzde 4,5’i Doğu Anadolu’da ve binde 5’i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın yüzde 94’ü düşük ve orta sıcaklıklı olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi v.s.) için uygun olup, yüzde 6’sı ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. Ülkemizin jeotermal alanlarda Denizli-Kızıldere jeotermal sahası (242oC), Aydın Germencik jeotermal sahası (232oC), Aydın-Salavatlı jeotermal sahası (171oC), Aydın-Yılmazköy- İmamköy jeotermal sahası (142oC), Manisa Salihli Caferbeyli sahası (155oC), Manisa-Salihli-Kurşunlu sahası (96oC), Manisa-Alaşehir Kavaklıdere sahası (116oC) Manisa-Turgutlu-Urganlı sahası (86oC) ,İzmir-Seferihisar sahası (153oC ), İzmir-Balçova-Dikili sahası (130oC), İzmir-Aliağa sahası (96oC), Çanakkale-Tuzla jeotermal sahası (174oC), Balıkesir-Bigadiç sahası (95oC), Balıkesir-Hisaralan sahası (100oC), Balıkesir-Gönen sahası (80oC), Manisa-Saraycık (74oC), Ankara-Kızılcahamam sahası (86oC), Afyon-Ömer-Gecek sahası (98oC), Nevşehir Kozaklı sahası (93oC), Van-Erçiş sahası (80oC), Sakarya-Akyazı sahası (84oC), Kütahya-Simav jeotermal sahası (162oC) ve Kütahya-Gediz–Abide jeotermal sahası (97oC) önemli jeotermal alanlardır. Jeotermal santrallerde 2015 yılı sonu itibariyle dünya üzerinde bulunan jeotermal elektrik santrallerinin kurulu gücü yaklaşık olarak 13300 MW (megawat) seviyesindedir. Dünyada jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarında ilk beş ülke Çin, ABD, İsveç, Türkiye ve Almanyadır. Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeotermal potansiyele sahip olan bir ülkedir. Ülkemizin jeotermal potansiyeli teorik olarak 31500 MW (megawat)'tır. Bu özelliği ile Türkiye, Avrupa’da birinci ve dünyada ise yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye jeotermal ısı enerjisi kapasitesi bakımından dünyada Çin’in ardından ikinci sırada, 2015 yılı kapa­site artışı bakımından ise ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde 2016 yılı sonu itibari jeotermal uygulamaları ile elektrik üretimi için uygun saha sayısı 25 adet, sera ısıtması alanı olarak 3931 dönüm, konut ısıtması 114567 konut, elektrik üretimi 820 MW elektriğe ulaşmıştır. Jeotermal enerjinin diğer enerji kaynaklarına göre avantajlı olan yönleri, yenilenebilir ve kesintisiz olması, fosil enerji kaynaklarına göre düşük maliyetli olması ve çevre kirlenmesinin yok denecek kadar az olması, aranması ve işletilmesinde ileri teknoloji gerektirmemesi ve en önemlisi yerli enerji kaynağı olmasıdır. Milyarlarca yıldır kaybolmayan bu enerjinin sürdürülebilirliğini sağlarsak gelecek kuşaklara; milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda önemli faydalar sağlayacaktır. Bu sayede Türkiye enerji ticaretinde kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın yanında merkez ülke olma konumuna gelecektir.

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