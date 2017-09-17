İyi Olanların Değil İyi Oynayanların Dünyası

Başlık herşeyi anlatıyor aslında.

Ancak yazının amacı göründüğünün dışında.

Üniversite yerleştirmeleri tamamlanınca farkına vardığım bir durum.

Malum bu yıl adaylar kendilerince ilk defa gerçekçi tercihler yaptılar.

Tam olarak 852 bin öğrenci tercih yapmadı.

Yaklaşık bir milyon aday!

Ek yerleştirmelerde de benzer sonuç görüldü.

Olayın vehametine YÖK el attı ve sordu:

Neden tercih yapmıyorsunuz?

Gelen cevapların özeti: Sonunda iş olmayan okulda neden okuyayım.

Çok doğru ve akıllıca bir yaklaşım.

Ancak öğrenciler bir şeyi kaçırdılar.

Tabir caizse adı caf caflı ve süslü bölümler neredeyse tamamen doldu.

Özellikle özel üniversiteleri örnek alarak kamuda açılan bazı bölümler.

Örneğin makine mühendisliklerinin kontenjanları boş kalırken.

O bölümün türevi sayılabilen bazı bölümler tıklım tıklım.

Keza işletme bölümleri kontenjanları boş kalırken.

Bu bölümün lojistik, bankacılık, finans vb. türev bölümleri tıklım tıklım.

Akademisyen olarak gayet iyi bildiğiniz ve mezun olduktan sonra işsiz kalacağına büyük ölçüde emin olduğunuz adı güzel bazı bölümler yine dolu.

Bu bölümlerin özel sektörde avantajları muhtemeldir.

Ancak kamuda büyük dezavantajla karşı karşıyadır.

Zira kamunun açtığı iş ilanlarında bu bölüm mezunlarının iş tanımı yoktur.

Kamu, ilanlarında “ana bölüm mezunu olmak” şeklinde ilan vermekte, türev bölümleri görmezden gelmektedir.

Ve bu durum öğrencilerin 4 ya da 5 yıl sonra karşılaşacağı acı gerçektir.

Özetle bazı bölümler makyajlanmış bölümlerdir.

Ancak tercih yapanlara ne kadar kızabilirsiniz.

Zaman pazarlama değil “cilalı pazarlama” dönemidir demişti pazarlama hocamızdan biri.

Çocuklarımız da bu sisteme verdiğimiz kurbanlardan sadece birkaçı.

Umarım gençlerimiz kendilerine oynanan oyunu çabuk görürler.

Shakespeare’rden ödünç aldığımız sözlerle “dünyanın iyi olanların değil iyi oynayanların dünyası olduğunu” da.

Mutlu haftalar dileklerimle.