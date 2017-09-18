Durum ve Şahsiyet(sizlik)

Dünün getirdikleri ve bugünün yaşantıları içerisinde etrafımızdaki çirkinliklerin içindeki güzellikleri görmek için çabalıyoruz.

Kısa süreli menfaatler için insanların birbirini kırdığı, yüzüne başka arkasından başka konuştuğu bir dünya.

Dününe yabancı yarınına şaşı bakan bir toplumda şahsiyet sahibi olmak, şahsiyetli kalabilmek mümkün mü acaba?

Hepimizin etrafında sözde en doğru, en ahlaklı, en adaletli, en çalışkan ....kısaca en iyi olduğunu söyleyen insanlar var.

Ama aynı zamanda bunu söyleyen insanların çoğunun,

Yağmura göre tarlayı çektiğini ya da günebakan gibi sürekli güce doğru döndüğünü görmek mümkün.

Sorduğunuzda aldığınız cevap belli.

Şartlar bunu gerektiriyor, duruma göre davranıyorum.

Evet durum diye bir kavram var.

Elbette değişen durumlara göre hareket etmek insanın varlığını sürdürme ihtiyacının bir sonucu.

Değişen durum ve şartlarda başarı için bu değişime göre çözüm yolları üretmek gerekir.

Fakat mesele bu değildir.

Mesele bunu yaparken kişiliksiz ve şahsiyetsiz olmaktır.

Toplumdaki varlığınız ve itibarınız şahsiyetinizle alakalıdır.

Şahsiyet sahibi iseniz iradeniz vardır.

İradeniz varsa doğru ve yanlışı ayırt edebilme yetiniz vardır.

Şahsiyet sahibinin sözü, onun namusudur.

Duruma göre davranmak şahsiyetsiz, kişiliksiz olmak değildir.

Her durum ve şartta şahsiyetli ve kişilikli bir şekilde değerlendirmeler yaparak hareket etmektir.

Şahsiyet sahibi kişilerin fikirleri ya da emirleri ile değil, inandığı ve doğru bildikleri çerçevesinde hareket eder.

İçinde bulunduğumuz durumda şahsiyetli olmak kolay mı?

Bakıyorsunuz başkalarına saygı göstermemek, tembellik, yalan, toplum değerlerini hiçe saymak nerdeyse en önemli meziyetler haline gelmiş.

Başarılı olmanın yolu, riyakarlıktan geçer olmuş.

Liyakat bir makam için en son değerlendirilen kriter haline gelmiş.

İnsanların şahsiyetleri içinde yaşadıkları toplumun yansımasıdır.

Milletin sahip olduğu kültür, töre, sanat, estetik değerler şahsiyeti şekillendirir.

Şahsiyetsiz ve kişiliksiz nesillerin ortaya çıkardığı milletin sonu hüsran olacaktır.

Nihayetinde durum bunu gerektiriyor diyerek birilerinin mandasında yaşamaya razı olacaktır.

Türk insanı hür ve bağımsız şahsiyeti temelinde Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletine sahip olarak dünyaya bakmalıdır.

Bu iki temel çerçevesinde şahsiyetini oluşturmalı, ilkeleri ve ülküleri doğrultusunda durumları değerlendirmelidir.

Tanrı yar ve yardımcımız olsun.

NOT: Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diliyor, muhabbetle selamlıyorum.