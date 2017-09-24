Atık değil, ENERJİ

Isınma, elektrik ve yakıt üretmek gibi birçok alanda faydalanılan biyokütle enerji kaynağını bitkisel ve hayvansal kökenli doğal maddeler oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen enerjiye ise biyokütle enerjisi denir. Biyokütle enerji kaynaklarını

Orman ve odun atıkları

(ağaç ve odun kömürü, dal, kök, sap, saman)

Bitkisel biyokütle kaynakları

Nişasta ve şeker bitkileri (buğday, patates, çavdar,tatlı sorgum, şekerpancarı, şeker kamışı v.b,)

Yağlı tohumlu bitkiler (ayçiçeği, keten, aspir, pamuk, soya, kolza (kanola) vb,)

Protein bitkileri (fasulye, bezelye v.b,)

Organik çöpler ve endüstriyel atıkları

Kağıt, sanayi ve gıda atıkları, kanalizasyon ve dip çamuru, belediye ve büyük sanayi tesis atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular

Hayvansal atıklar

Tavuk, sığır, at, koyun gibi hayvanların dışkıları, hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık ve mezbahane atıkları

Çoğunlukla biyokütle; odun ve odun atıklarından (yüzde 64), kentsel katı atıklardan (yüzde 24), atık gazlardan (yüzde 5) ve tarımsal atıklardan (yüzde 5) üretilir. İnsanoğlu ilk bakışta biyokütle enerji kullanımının atmosferdeki karbon monoksit miktarını artırdığını düşünse de karbon döngüsünün tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca biyokütle enerji kullanılan kaynaklar sayesinde orman ve bitki kaynaklarının kendini yenilemesine, toprağı erozyondan koruyarak çölleşmeyi engellemekte, çorak ve tarım dışı kalan arazilerin değerlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Dünya enerji tüketiminin yüzde 15’i, gelişmekte olan ülkelerdeki enerji tüketiminin ise yaklaşık yüzde 43’ü biyokütleden sağlanmaktadır. Çin, Brezilya ve bazı Avrupa ülkeleri biyokütle enerjisinden en fazla yararlanan ülkelerdir. ABD ise elektrik üretiminin yüzde 3’ünü biyokütle enerjisinden sağlamaktadır. 2016 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu biyokütle enerji gücü yaklaşık 467 MW (megawat) seviyelerinde bulunmaktadır. Güneş enerjisinde olduğu gibi, biyokütle enerjisi konusundaki kısıtlayıcı etmen de arazidir. Ülkemiz kıyı kesimleri orman bakımından zengin olan ülke olup, bu ormanlardan elde edilebilecek toplam atık miktarı yaklaşık olarak 4,8 milyon ton yani 1,5 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol)’dur. Yine ormanlarda kurulabilecek gazlaştırma te­sis kapasitesi ise 600 MW (megawat) civarındadır. Türkiye’deki orman kaynaklı biyokütle potansiyeli bile tam anlamıyla kulla­nılacak olursa halı hazırdaki toplam biyokütle enerji kurulu gücünden daha fazla bir kapasiteye ulaşılabilir. Buna ilave olarak tarla ve bahçelerdeki toplam kullanılabilir atık miktarı 15,3 milyon ton 7,24 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol)’e eşittir. Ülkemizde, 1 milyon 900 bin hektar kullanılmayan tarım arazisi, 5 milyon hektar nadas alanı ve şekerpancarı ile tütüne kota uygulanan araziler enerji bitkileri tarımı için marjinal alanlar olarak değerlendirildiğinde fazlası ile ihtiyaç duyulan alan karşılanabilir. Bu rakamlar Türkiye’nin olağanüstü bir biyokütle potansiyeli olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Ülke olarak yerli kaynak olan biyokütle enerjiye ağırlık verdiğimizde istihdamı artırmış, kırsal kesimde göçü önlemiş, yan ürünleriyle yem ve hayvancılık sektörünü büyük katkı sağlamış, kırsal kesimlerde sosyo-ekonomik yapının iyileşmesine olumlu katkıda bulunmuş, döviz çıkışını azaltarak enerji arz güvenliğinin sağlanmasında olumlu katkıda bulunmuş oluruz.

E-posta: muhammet.karatasli@gmail.com