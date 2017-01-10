Yetkililere

Her şehrin bir tarihi, geçmişi vardır.

Ama Osmaniye’nin tarihi bambaşka… Kahramanlık, yiğitlik ve mertlik hikayelerini efsaneler bile kıskanır Osmaniye’nin.

Sanki tarihin yazıldığı yer Osmaniye. Güzel şehir.

E-24 karayolu Osmaniye’den geçer. Bu bulvarın açılmadan önceki güzergahı Osmaniye’nin kuzeyinden çok dışarıdan planlanmış. Geleceği gören (Osmaniye’nin büyüyeceğini düşünen) aklı selim insanlar (İsimleri herkesçe bilinir) heyet oluşturup yetkililerle görüşmüşler. Karayolları Mersin Bölge Müdürlüğü’ne o tarihlerde mekik dokumuşlar. Köy hizmetlerinin müdürlüklerine, Bayındırlık Bakanlığına kadar gitmişler. Uzun bir mücadele. Velhasılı kelam; e 24 karayolunu Osmaniye’nin içinden geçmesini sağlamışlar. Bugün bu şehir, merkezi 224 bin ilçeleriyle birlikte 530 bin nüfuslu bir il olmuşsa E 24’ün içinden geçmesindendir. Önce Malatya Bulvarı, sonra İnönü Bulvarı, daha sonra da M. Şahin Bulvarı olarak isim değişiklikleri ile tanımlanmıştır.

Adana-İskenderun-Erzin-Dörtyol gibi yakın ilçelere gidecek olan insanlar, bu bulvara çıkar 5 dakika içerisinde istediği araca binerdi. Herkes ulaşım konusunda memnundu bu şehirden. Ama ne olduysa birkaç ay kadar önce bir karar alınmış yetkilerce, bu bulvardan Adana-İskenderun-Dörtyol-Erzin istikametine giden minübüslerin geçişleri yasaklanmış. Kuzey çevre yolundan gideceklermiş. Adana’ya ve yakın komşu ilçelere giden ticari araçların bulvardan geçişini yasaklayıp çevre yolunu mecburi yön olarak göstermek; Osmaniye’nin ulaşım sistemindeki Aort damarını kesmek gibidir.

Dolmuşa binmeden bulvar üzerinden minübüs bulabilirdiniz. Ama şimdi mecburen dolmuşa binmek zorundasınız. Bu güzelim şehirde ulaşım zorlaştı.

Hangi akla hizmet?

Halkın ekonomik durumunu biliyorsunuz. Bu zorluk niye?

Böyle halkı ilgilendiren bir kararı alırken hiç araştırma yaptınız mı? En azından mahalle muhtarları ile görüşebilirdiniz. Kime sordunuz. Bu karardan halk karlı mı çıktı? Yoksa… ?

Osmaniyeliler”Mahalli” bir sorun olan bu güzergah değişikliğinin düzeltilmesi için Belediye Başkanımızın ve sayın valimizin bu konuyu bir daha gözden geçirip halkın sesine kulak verilmesini istiyorlar.

Halk “Yetkiler isterlerse, bu konuda mahalli bir referandum yapsınlar” diyor.

Yaşamı zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak, yönetsel bir sanattır.