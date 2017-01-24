Bir meşale yaktık

Merhaba kıymetli okurlar,

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir dernek kurmaya öncülük etmek için İstanbul Beylerbeyi Polisevinde İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirdik.

Yemeğe Osmaniye’den Valimiz Kerem Al bey, Belediye Başkanımız Kadir Kara bey, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper bey, Toprakkale Belediye Başkanımız İbrahim Demirci bey, Hasanbeyli Belediye Başkanımız Alpaslan Koca bey, Ankara’daki Osmaniyeliler Derneği Başkanı Talip Ersoy bey, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen bey, Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir bey, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı bey, Gazeteci Mustafa Düzenli bey katılarak yemeğimizi şereflendirdiler.

İstanbul’da yaşayan, Abdurrahman Keskiner bey, Teknik Direktör Samet Aybaba bey, Türketiciler Birliği Genel Başkanı Levent Küçük bey ve adını yazmakla biteremeyeceğimiz bir çok hemşehrimiz yemeğimizi şereflendirdi.

İstanbul’da yıllardır Osmaniyeliler Derneği kuruluyor kapanıyor ve fazla yaşama şansı olmuyor. Bu konuda hem İstanbul’daki hemşehrilerimiz suçlu, hem de biz suçluyuz. İstanbul’daki hemşehrilerimiz bir araya gelip bir derneği yaşatamadığı için suçlu, biz de Osmaniye’den İstanbul’a gidip “Hemşehrilerimiz ne yapıyorsunuz? Derneğimiz ne alemde, bir sıkıntınız var mı?” demediğimiz için suçluyuz. Bu konu da Valimiz, Belediye Başkanlarımıza ve hepimize görev düşüyor. Biz aslında biz o yemeği sadece bir meşale yakmak için yaptık. Amacına ulaştı mı? Bence fazlasıyla ulaştı. Osmaniyeliler Derneği kurmak için hemşehrimiz Levent Küçük’ü başkan seçtik ve çalışmalar başladı. Levent gardaşımı gösterdiği cesaretten dolayı teşekkür ediyorum. Osmaniyeliler olarak kesinlikle yanındayız. Maddi ve manevi fark etmez. Bu arada Valimiz Kerem Al ve Belediye Başkanımız Kadir Kara bey, seslenmek istiyorum. Tez zaman içinde İstanbul ve Ankara’ya birer dernek binası kazandırmanın zamanı gelmiştir. Mülkiyet hakkı alan kurumun olsun, derneklere sembolik bir para ile kiraya verebilir. Çünkü bizim İstanbul ve Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin ekonomik yapısı bina almaya maalesef uygun değil. Bunla ilgili destek istediğimizi açıkça ifade edelim.

BURSA, İZMİR VE ANTALYA’DA DERNEK KURULACAK

İstanbul’daki Osmaniyelileri haraketlendirip dernek kurma kararı alınırken, bu arada sevindirici haber, Bursa, İzmir ve Antalya’dan geldi. Bursa’dan Hakan Uşma gardaşım düğmeye bastı ve Mart ayı içinde Bursa Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurulacağının müjdesini verdi. İzmir’de ise, Aliağa’daki yakın dostlarımla görüşme yaptık ve önümüzdeki günlerde ben gidip hemşehrilerimizi bir araya getirerek bir arkadaşımıza dernek kurma görevi vereceğiz. Antalya’da da bir hemşehrimizle irtibat halindeyiz ve önümüzdeki günlerde Antalya’ya da geçip dernek için bir meşalede orada yakacağız. Osmaniye’yi bir şekilde Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtacağız. Küçücük ilçelerin bile bir kentte birkaç tane derneği olurken bizim neden olmasın.Büyük Osmaniye için herkesi göreve davet ediyorum.