Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar

Merhaba kıymetli okurlar.

İstanbul Beylikdüzü Tüyap kongre merkezinde düzenlenen ve 81 ilin katıldığı Emitt tanıtım fuarına her yıl olduğu gibi bu yılda katıldık.

Valimiz Kerem Al, Vali Yardımcımız Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanımız Kadir Kara, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet ve Osmaniye’den de bir çok kişi fuara katılarak, Osmaniye standını ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz yıl, bir tarafta kuran okunuyor, ilahiler okunuyor ve bir tarafta da hafif batı müziği ve arabesk şarkılar bangır bangır bağırtılıyor ve yüksek sesli müzikler bir birine karışarak alanı adeta inletiyordu.

Bu yıl, geçtiğimiz yıl gibi rezalet şükür yoktu. Ses sistemlerine bu yıl fazla izin verilmemiş sanırım. Ondan dolayı da fuarda herkes mutluydu.

Emitt furanın amacı, vilayetlerin önemli isimlerini ve meşhur ürünlerini İstanbullulara tanıtmak olarak dikkatimizi çekiyor.

Ancak fuarda asıl dikkatimizi çeken ikramların yapıldığı bölümlerdeki kuyruklardı. Osmaniye fıstığı anahtarlığı ve Osmaniye fıstığı, Hatay künefesi ve Kahramanmaraş dondurmasının ikram edildiği alanlarda 100’lerce kişi kuyruktaydı. Hatta bir alan sıranın en arkasına bir daha geçip bir daha hediye almak için çaba sarf ediyordu. Yani fuara girmek için 25 lira ödeyen her ziyaretçi verdiği paranın karını etmek için kapı kapı gezip ikramları almaya çalışıyordu.

Emitt Fuarında kültüre, turizme veya başka özelliklere bakan ben maalesef çok görmedim. Çok yazık!.. Oysa ki, illerin özelliklerini tanımak kadar güzel ne olabilirdi ki? Ama maalesef öyle bir görüntü gözümüze nadiren çarptı. Gelen her ziyaretçi dağıtılan her ikramdan birkaç tane nasıl fazla alabilirim onun derdindeydi. Diyeceksiniz ki, bu kanıya nasıl vardınız? Ben orada bir gün akşama kadar Osmaniye standında fıstık maketi anahtarlık ve Osmaniye fıstığı dağıttım. İnanın gelen herkes dağıtılanlardan nasıl fazla alırım onun çabası içindeydi.

Bana göre Osmaniye’nin gelecek yıl yapması gereken, Osmaniye fıstığı maketinden yapılan anahtarlıktan 100 bin adet, ayrıca 30 gramlık fıstıktan ise, 100 adet yaptırarak her gelene birer adet verip 200 bin İstanbul’lunun Osmaniye’yi tanımasına vesile olmaktır. Çünkü Emitt Fuarına gelen ziyaretçilerin asıl hedefi illeri tanımak değil, illerin standından ne alabilirim onun hesabını yapmaktır. Osmaniye’de büyük bir vilayettir ve bu kadar ikramlarda çok büyük maliyet getirmez. Osmaniye’yi tanıtmak için bence halkın istediği yoldan gitmek lazım. Kentimizi tanıtmak içinde en isabetli yol bu yoldur.