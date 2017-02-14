Seviyeli bir seçim olsun

Merhaba kıymetli okurlar,

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bir tarafta PKK, IŞID, PYD, bir tarafta hain fetoş yapılanması ve sıkıntılı süreci derken, çok zor bir dönemde referanduma gidiliyor.

Türkiye çok büyük zorlukları aştı. Bunlarda çok önemli değil ama, ülkemizin insanı sağ duyusuna hakim olarak bu zor seçimi huzur ve refah içinde tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Bana göre tansiyonu düşürecek olan en önemli etken siyasi parti liderleridir. Onlar biraz yumuşak üslup kullandığı takdirde vatandaşlarda saha da bir birine daha nezaketli olabilirler.

Bir seçim için kimsenin kimseyi kırmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Adı üzerinde seçim. Herkesin canı ne istiyorsa onu versin. Türkiye o kadar büyük bir ülke ki, evette çıksa, hayırda çıksa hiçbir şey olmaz. Biz bundan daha ne kötü günler gördük. Hepsini de atlattık.

Bu seçimde bence iyi çalışan ve iyi anlatan kazanacak. Şuan ne Ak Parti’nin neleri değiştireceğini, ne de CHP’nin neler değiştireceğini kimse anlamış değil. Anketlerde evet ilerde veya hayır geride demek için bence çok erken. Ak Parti ,MHP ve CHP yeni anayasada neler olacağını millete tam olarak anlatmadan ne kadarda anket yapılsa boş. Sahaya inip herkes eteğindeki taşı dökmeden, anket neticesi almak hayal ürünü olur. Bende çok ciddi bir anketçi olarak gerçek anket neticelerinin seçime 15 gün kala daha sağlıklı olacağına inanıyorum.

16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunun sağlık bir şekilde geçmesi ülkemiz açısından çok iyi olur. Liderlerimizin evet verende hayır verende bizim vatandaşımızdır. Tercihi de kendine aittir sözleri ile meydanlarda verecekleri bir güzel mesaj bir çok güzelliklere sahne olur. Çünkü halk liderlerin ne diyeceğine bakıyor. Onların azgından çıkacak bir gerginleştirici mesaj, milleti hemen etkiliyor. Bunu kesinlikle bilmelerini isterim. Kimsenin kimseye sataşmadan, gayet samimi bir ortamda düğün, bayram gibi referandumu atlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Hatta bu referandumdan ülkemizin güçlenerek çıkması için liderlerin meydanlarda birlik ve beraberlik mesajı vermelerini ve başka Türkiye’nin olmadığını anlatmalarını arzu ederim. Nihayetinde bir seçimdir gelir geçer. Önemli olan bu seçimde insanların bir birine kinlenerek değil, sarılarak çıkmasıdır.

Saygılarımla…