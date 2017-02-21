Niyet HAYR Akıbet HAYR

Orta yaş üzeri çoğumuzun bildiği Erkan Yolaç'ın bir yarışma programı vardı.

Evet-Hayır yarışması.

Yarışmanın temelinde, belirli süre içerisinde ( 2 dakika) sorulan sorulara bu iki kelimeyi kullanmadan anlamlı şekilde cevap vermek vardı.

Şimdi Türkiye bir referanduma gidiyor ve oy verme çağındaki herkes bu iki kelimeden biriyle cevap verecek ya da oylamaya katılmayacak.

Yarışma mantığında gidersek her iki cevabı verende kaybedecek.

Zaten yapılan propaganda konuşmalarına bakınca iki tarafta sonucun kötü olacağını vurguluyor.

Sorun şu, vatandaş olarak neye evet neye HAYIR dediğimizi ne kadar biliyoruz?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir sistem değişikliği için oylama yapacak.

Bizim oylayacağımız sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemi.

18 maddeden oluşan bir anayasa değişikliği oylanacak.

Yönetim mevcut beşeri ve fiziki kaynakları en etkin şekilde kullanarak istenilen amaca ulaşma faaliyeti olarak tanımlanır.

Bu durumda mevcut kaynakların etkin kullanılmasını engelleyen şey Başbakanlık makamı olmaktadır.

Ve anayasa değişikliği ile başbakanlık makamı ortadan kaldırılmakta, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanına verilmektedir.

Kağıt üzerinde Yasama-Yürütme ve Yargı bağımsızlığı sağlanmış görünmektedir.

İlgili diğer maddeler yukarıdaki iki unsur çerçevesindeki değişiklikler için hazırlanmıştır.

Kurumsallaşmış bir yapı kişilerden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürebilir.

Bu nedenle sistem tartışmaları kişiler üzerinden yapılırsa hata yapılmış olur.

Bazı değişiklikler bir anda yapılmaz, yapılmamalıdır ve yapıldığında da geri dönüşün hemen gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle köklü değişim kararları uzun uzun değerlendirilmeli, faydası zararı her kesimin anlayacağı şekilde ortaya konmalıdır.

Demokrasinin temeli insan hak ve özgürlükleridir.