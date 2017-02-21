Yeni İmar Planı Hakkında Değerlendirme

Osmaniye Belediye meclisi yeni imar planını onaylayarak askıya çıkardı. 18 şubat tarihine kadar askıda kalan imar planına ,belediye bünyesinde yoğun itirazlar ( yaklaşık 7000) olduğu belirtiliyor.

Konu ilgi alanımıza girdiği için gördüğümüz olumlu ve olumsuz yönlerini aktaracağız. Aslında şehri ve belediyeyi bilen bir yönetim ,yıllardır görev başında. Yaklaşık 30 yıldır mevcut başkan ve ekibi Osmaniye ye yön veriyor. Hadi 2004-2009 u çıkalım ki o dönemde de daha çok , 2004 de yürürlüğe giren imar planları uygulandı. Kısacası bu yönetim şehrin gelişmesinden bizatihi sorumludur.

Yeni imar planı değerlendirirken Osmaniye deki imar planı çalışmalarının mazisini biraz anlatalım.

2002 yılında birkaç yıl inşaat işlerini durdurarak imar planı yaptırılmıştı. O dönemde 1999 yılındaki deprem yeni olmuş , onunda etkisiyle çevre düzeni planına kat sınırlaması konulmuştu. Atatürk Caddesinin kuzeyi 2 kat ve güneyi de 3,4 ve 5 kat olarak planlanmıştı. Ayrıca zemin konusunda çalışmalar yaptırılmış 52 tane kuyu kazdırılarak şehrin zemin durumu tespit edilmiş fay hatları belirlenmişti. O zamanki fay hattı itfayenin oradan girip Mimar Sinan mahallesinden Gebeliye doğru uzanıyordu.

Daha sonra benimde başkan yardımcısı olduğum dönemde kat sınırlaması çevre düzeni planında kaldırıldı. Böylece uygulama imar planında da kat sınırlaması kalkabilecekti. Yeni plan çalışmaları yapıldı ve 2009 un şubat ayında meclisten geçti. Mart 2009 da seçilen şuan ki yönetim planlamaları yeniden yaparak Osmaniye nin genelin de sabit 5 kat uygulaması yaptı ve planları parça parça yeniledi. Sabit 5 kat uygulaması yol genişliğine bakılmaksızın ve sosyal donatı alanları dikkate alınmadan yapılınca şehirde yoğun bir betonlaşmaya sebep oldu . Nüfus yoğunluğu arttı yollar ve yeşil alanlar sabit kaldı. Araçlar çoğaldığı için trafik ve otopark en önemli sorun haline geldi.

Bu arada şehre yapılan Toki konutları 5 kattan yüksek olunca devlet yapıyor biz niye yapmıyoruz mantığı ile kat artırımı talebi olmaya başladı. Ancak şehir merkezinde nerdeyse yer kalmadı , arsa üretimi yok denecek kadar azdı ve şehrin büyüyeceği alan sıkıntısı ortaya çıktı. Tam da bu aşamada yeni plan yapıldı.

Yeni planın olumlu yönü ; dikeyde büyüyüp tabanda küçülmeyi ön görmesi ve belli arsa oranları vererek arsa sahiplerini parsellerini birleştirmeye teşvik etmesidir. Yükseklik vermek yerine emsal sistemi getirilmiş olması da çok olumlu bir gelişmedir.

Yeni planla ilgili olumsuz eleştirilere gelince;

Fay hattının yerinin değiştirilmesi nedeniyle bir kısım insanlar sevindi ve bir kısım insanlar da üzüldü. Jeoloji mühendisliğiyle ilgili bir konu , Ancak vatandaş fay hattının değişimini saçma ve mantıksız buluyor. Bu hatanın sorumlusu kim? arsa alarak umut bağlayan kişilerin , arsaları şuan da işe yaramaz hale geldi. Bunları kim tazmin edecek? Fay hattı geçiyor diye parsellerini elden ucuza çıkaran vatandaşlar fay hattı kalkınca değerlenen arsalarına yanmayacak mı?

Kişiler tarafından yaptırılan yada belediyece yapılan onaylanmış ve tescil olmuş parselasyonlu yerleri birçok imarlı alanı değişiklikle yeniden içinden çıkılmaz hale getirilmesi de ayrı bir handikap.

1/25000 çevre düzeni planına aykırı bazı değişikliklerde bu imar planında mevcut bu hata planın tümden iptalini bile getirebilir. Plan tümden iptal olursa ne olacak? Şehir tamamen kitlenebilir.

Bazı mahallelerde yapılan kat yüksekliği adaletsizlikleri de mevcut. Bazı parsellere 10 kata kadar bina yapılabilecek iken hemen yanındaki parsellerde 2 kat da bırakılması gibi. Ayrıca şehir merkezinde 1000 m2 üzerinde çok az yer kalmış durumda. Aynı imar adasında farklı yüksekliklerde yapılaşma verilmiş olacaktır, görsel çirkinliğin yanı sıra adaletsizlikler de oluşmaktadır.

Bugün bir müteahit ile görüştüm. Vatandaşla sözleşme imzalamış ve eski binasını yıkarak kiraya taşımış. Yeni imar planında adamın yeri yeşil alan ve inşaat yapılamaz halde. Vatandaşın eski evinim yıkıldığın mı yanarsın yoksa müteahidin zararına mı?

Kısaca yeni imar planı fay hattının yer değiştirmesi , ifraz ve parselasyonların dikkate alınmaması ,kadastro durumundaki kayıklık ve kat artırımı neticesinde yeterli sosyal donatı alanı eksikliği vb. nedenlerle çok tartışılacak gibi görünüyor.