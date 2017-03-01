Mesele, Aklı Kullanabilmek

İnsanı Diğer varlıklardan Ayıran en önemli farklarımızdan biri şüphesiz Aklımızı kullanmak, Düşünmektir. Bazı insanlar vardır, gerçekten de çok akıllıdırlar. Çok hızlı kavrayabilme, konuların grift noktalarını hemen fark edebilme, bir olayın küçük bir parçasından bütününü görebilme gibi önemli yeteneklere sahiptirler. Zeki ve akıllı olduklarının farkında oldukları için de, bu özelliklerini istedikleri yerde ve istedikleri şekilde kullanırlar. Benim yerime düşünen,benim gözümle,gören topluluklar yaratma adına çeşitli argümanları kullandıkları,gibi siyaset ideoloji hatta din mevhumunu araç olarak insanları,hatta toplumları kendi istekleri doğrultusunda sevk ve idare etme yönünde mahirdirler. Dolayısıyla, bir şeyi iyi bilmek ya da doğru olanı fark edebilmek, kişiye, onu en düz ve özgür şekilde ifade etme ya da her aklına geleni konuşma özgürlüğü de getirmemelidir. Asıl akıl alameti, insaniyet, merhamet, itidal, hoşgörü, sevgi, saygı gibi ölçüler içerisinde, pek çok detayı birarada düşünerek konuşmaktır. Gerçek anlamda akıllı insan da işte aklını, bu detaylarla birlikte kullanabilen insandır. Oysa insan ne kadar akıllı olursa olsun, ‘aklın iyi kullanılabilmesi’ de, en az ‘akıllı olmak’ kadar önemli bir konudur. Ancak bazı insanlar, bu detay gibi görünen, ama aslında çok önemli bir ahlak özelliği olan konunun tam olarak farkında değillerdir. Aklını gönlünün emrine amade kılan.irade ve idrakten yoksun düşüncelerin,ne kendilerine,ne toplumlara bir yarar sağlamadığı aşikardır.