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Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Asfaltlanıyor105 defa okundu

kategorisinde, 06 Eki 2017 - 15:28 tarihinde yayınlandı
Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Asfaltlanıyor

Osmaniye Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları mahallelerde ve ana arter yollarda hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bozulan asfaltın kazıma ve zemin iyileştirme işlemleri yapılan Mareşal Fevzi Çakmak caddesinde asfalt serim çalışmalarına başlandı.

7 Ocak İlkokulu yanından başlanan asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi. Şehrin ana caddelerinden bir tanesi olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra 2200 metre asfalt serilmiş olacak.

Mareşal Fevzi Çakmak caddesindeki çalışmalar ile ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, yapılması acil ihtiyaç olan bu caddedeki yol çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz dediler.

Haber Editörü : Tüm Yazıları
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