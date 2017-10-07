OKÜ’de Uluslararası Öğrenci Buluşması Programı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) öğrenim gören misafir öğrencilerin ülkelerini ve kültürlerini tanıttıkları öğrenci buluşması, Rektörlük Büyük Salonda gerçekleştirildi. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk,burada yaptığı konuşmasında, “Büyüyen ama dengeli büyüyen bir Üniversiteyiz.” dedi. Azerbaycan, Suriye ve farklı ülkelerden gelen öğrencilere “kardeş ülkenize hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Murat Türk, “Bugün Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Mısır, Filistin, Dağıstan, Kenya ve Zambiya’dan 291 tane uluslararası öğrenci Üniversitemizde bulunuyor. Bu sayının büyük çoğunluğunu Suriyeliler oluşturuyor. Biz Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerimizi önemsiyoruz. Fakültelerimiz, modern binalarımız ve yeşili ile bölgede adından söz ettiren Karacaoğlan Yerleşkesi ile Üniversitemiz öğrencilerimizin hizmetinde. 2017 yılı itibari ile 14 bin 300 öğrencimiz oldu. Büyüyen ve gelişen bir Üniversiteyiz ama hızla büyüyen değil, dengeli büyüyen bir Üniversiteyiz.” dedi. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Rektör Türk, “Şehrin ileri gelenleri ve mülki idari amirleri ile zaman zaman görüşüyoruz. Bu nokta da ne yapılabilir diye araştırma içerisindeyiz. Ama unutulmamalıdır ki biz devlet Üniversitesiyiz ve kanunlara göre yürütülüyoruz.” dedi. Üniversitenin eğitim ve hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Uluslararası Öğrencilere yönelik konuşan Türk, “Eksiklerimizi, yanlışlarımızı bizimle paylaşın. Paylaşın ki sizleri daha doğru şekilde yönlendirelim ve daha iyi eğitim imkânı sunalım.” diye konuştu. Konuşmaların ardından Rektörlük Fuaye Alanında düzenlenen kokteylde öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Murat Türk, her bir öğrenci ile birebir ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. Program kokteyl sonrası sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE