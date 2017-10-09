Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu yeni dönem hazırlıklarına başladı. Musiki Derneği yönetim kurulu ve koro üyeleri ve derneğe yeni katılan üyelerle birlikte Osmaniye Belediyesi Ahmet Sekip Ersoy Kültür Merkezindeki dernek binasında yeni dönem açılış resepsiyonu düzenlendi.

Koro üyeleri misafirlere kısa müzik ziyafeti sundu. Müzik ziyafeti misafirler tarafından büyük beğeni topladı.

Şef Muzaffer Uslu yönetimindeki musiki korosu sayısız konserleri ile Osmaniyeli vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Musiki Deneği korosu Her hafta Cuma günü Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi ikinci katında bulunan dernek binasında çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.

Osmaniye Musiki Derneği Başkanı Ethem Argun yaptığı konuşmada; “28 yıldır güzel Osmaniyemizde kültürümüzü geleneğimizi yaşatmak gelecek kuşağa taşımakla ilgili bir misyonu üstlenmiş bulunuyoruz. Bunu yaparken 28 yıllık tecrübemizle en güzel şekilde elimizdeki imkânlarla yapmaya çalışıyoruz. Kültürümüze geleneğimize katkı sağlayan ve bu kültürümüzün güzelliklerinden biri olan Türk Müziği ve Türk Halk Müziğine katkıda bulunmak isteyen ve bunu icra etmek isteyen herkesi aramıza davet ediyoruz. 28 yıldan bu yana derneğimize hizmet etmiş olan kamu kurum ve kuruluşlarına değerli hocalarımıza koro şeflerimize denek yönetim kurulumuza ve musiki sever halkımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle Osmaniye’mizde kültürümüze değer veren her türlü imkânı sağlayan sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara bey’e derneğim adına sonsuz teşekkür ediyorum.” Dedi.

Programa,Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Korkutata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Türk, İl Kültür Turizm Müdürü Garip Yıl, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Osmaniye Kent Konseyi Başkanı Hayrettin Aslan ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.