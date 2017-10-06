Osmaniyespor FK’dan Garnizon Komutanına Ziyaret

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK takımı oyuncuları, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül’ü makamında ziyaret etti.

Takımı geçen hafta idman yaptığı sahada ziyaret eden Garnizon Komutanı Gül’e iade-i ziyarette bulunun oyuncular, komutana imzalarının bulunduğu 80 numaralı Osmaniyespor FK forması ile atkı hediye ettiler.

Sporculara ziyaretleri için teşekkür eden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, takımın iç saha maçlarını elinden geldiğince takip edeceğini belirtti.

Oyuncularla bir süre sohbet eden Gül, her zaman şehrimizin takımının yanındayız dedi.

Takıma gösterdiği ilgiden dolayı Garnizon Komutanına teşekkür eden Osmaniyespor FK Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, ligde ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncular adına takımın formasını Komutana takdim eden Osmaniyespor FK takım kaptanı Ahmet Çenet ise yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç ve moral veriyor dedi.

Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, ziyaret sonunda oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet, Kulüp görevlilerinden Suat Önde ile bazı oyuncular da yer aldı.