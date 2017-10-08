Osmaniyespor’un çıkışı sürüyor:2-0

STAT: 7 Ocak HAKEMLER: Yusuf Aydın (xxx), Burak Gültek (xxx), Fetullah Çetinelli (xxx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx), Hüseyin Rüzgar (xx), Sergen Ekinci (xx) (Dk.84 Süleyman Güneş), Rıdvan Çelik (xx), Tufan Deniz Gelen (x), Emrah Bedir (xxx) (Dk. 89 Selim Avcı), Emre Aktaş (xxx) (Dk.75 Burak Sarı), İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (x), Bilal Kılıç (xxx), Ahmet Çenet (xxx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş: İbrahim Karaca (x), Anıl Abanoz (x), Bülent Demir (x), Onur Demir (xx), Sami Gökteke (x), Deniz Yanılmaz (xx), Fırat Bozkurt (x) (Dk. 81 Pekin Köşnek), Lorenzo Patrick Osman Üçüncü (x) (Dk. 60 Eray Açıkgöz), Yusuf Atay (x), Mert Öner (xxx), Ufuk Özbek (x) (Dk.71 Onur Erdem Günel)

GOLLER: Dk. 51 Emrah Bedir (Osmaniyespor FK), Dk. 70 Bilal Kılıç (Osmaniyespor FK) SARI KARTLAR: Dk. 80 Mert Öner, Dk. 82 Sami Gökteke (Büyükçekmece Tepecik Spor), Dk. 88 İlyas Ekiz, Dk.90+1 Bilal Kılıç (Osmaniyespor FK),

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 7’nci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Karacabey Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.’yi 2-0 yendi