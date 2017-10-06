Rektör Türk’ün minik ziyaretçileri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ü makamında ziyaret ettiler. Rektörlük makamında ağırladığı minik öğrenciler ile yakından ilgilenen Rektör Türk, onlara çikolata ikram etti. Ziyarette Kreş ve Gündüz Bakımevi Şube Müdür Vekili Çiğdem Bozduğan ve öğretmenler de öğrencilere eşlik etti.
Rektör Türk’ün minik ziyaretçileri245 defa okundu
Osmaniye kategorisinde, 06 Eki 2017 - 02:36 tarihinde yayınlandı
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
YORUM YAZ