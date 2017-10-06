Şehit Astsubay Kök’ün kızı oldu

Bingöl’ün Adaklı İlçesi’nde 8 eylül günü, PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün hamile eşi Yasemin Kök, kız bebek dünyaya getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün merkeze bağlı Dervişli Köyündeki yeni doğum yapan eşini ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Müdürü Hamit Coşkun’a, Kuruluş Müdürü Saadet Kılınç Gölcü ile Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleri eşlik etti. Hamit Coşkun, yeni doğum yapan şehit eşi Yasemin Kök,’e geçmiş olsun dileklerini iletip, çocuğu ile birlikte sağlıklı bir ömür diledi. ‘Elif’ ismi verilen kız bebeği bir süre kucağında seven İl Müdürü Hamit Coşkun, Kök ailesine bebek için hediyelerini takdim etti. Şehit eşi Yasemin Kök ve ailesi, anlamlı ziyaretlerinden dolayı İl Müdürü Hamit Coşkun’a, Kuruluş Müdürü Saadet Kılınç Gölcü’ye ve Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personellerine teşekkürlerini ilettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE