Tescilli ‘Osmaniye Yerfıstığı’ koruma altına alındı

Osmaniye ile özdeşleşen “Osmaniye Yerfıstığı” ibareli coğrafi işaret, koruma altına alındı. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescili yapılan coğrafi işaretlerin denetimi Osmaniye’de gerçekleştirildi. Denetime, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, üreticiler, TOBB Coğrafi İşaretler Uzmanı Sibel Aygün, TSE’ den Aynur Beyazgül, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın coğrafi işaretler danışmanı ÖZENER Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye ÖZENER ve konuyla ilgili diğer yetkililer katıldı. Denetim kapsamında, coğrafi işaretin tescil belgesinde oluşturulan denetim komisyonu üreticilerle bir araya geldi. Denetim komisyonu tarafından coğrafi işaretin üreticileri yerinde ziyaret edildi ve üreticilere denetimin önemi anlatılarak şartnameye uygunlukları açısından da denetim gerçekleştirildi. Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet, yerfıstığının Osmniye ile özdeşmiş bir tarım ürünü olduğunu belirttiği konuşmasında, “2002 yılında “Osmaniye Yer Fıstığı” ibareli coğrafi işaretimiz Osmaniye Ticaret Borsası tarafından tescili alınarak koruması ülkemizde sağlanmıştır. Osmaniye ilimiz diğer tarım ürünleri ile de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.Ülkemizde yapılan araştırmada 3 binin üzerinde coğrafi işaretlerimizin ve geleneksel ürünlerimizin olduğu bilinmektedir. Görüldüğü o ki ülkemiz coğrafi işaretler konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. 4 Ekim 2017 tarihi itibariyle 210 coğrafi işaretin tescilli yapılarak ülkemizde koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda İlimiz ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürünümüz “Osmnaiye Yerfırstığı” ise menşe işareti ile koruma altına alınmıştır. Menşe işaret olarak tescili yapılan coğrafi işaretimiz, Osmaniyenin tarımsal sanayisinin temelini oluştrmaktadır. Türkiyenin toplam yer fıstığı üretimininin alan bazında yüzde 40’ını Osmaniye sağlamakta olup Türkiye genelinde de yer fıstığının hem işlenmesi hemde pazarlanmasının yüzde 90 Osmaniyemizden yapılmaktadır. Bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bizler için önemlidir. Çukurovanın bize sunmuş olduğu nimetlerden biridir yer fıstığı. İlmizde koruma kapsamına alınacak coğrafi işaretlerimiz için araştırmalar devam etmekte ve neticelenmesi ile birlikte yeni başvurularımız yapılacaktır.” dedi.