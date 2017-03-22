DİLBER UYAN

Başak Gazetesi
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Bugün 17:49 TSİ - 4 Okunma

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Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen meslektir" mask

Yıldır: "Acil hizmetler özveri isteyen meslektir"

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam mask

İplik fabrikasında 20 kişiye istihdam

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti mask

Sağlık çalışanlarından huzurevi ziyareti

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz mask

Yaşlılara Saygı Yürüyüşü Sonrası Süpriz
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Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini Diyarbakır'da verdi mask

Akşam, akşam yine kara haber geldi. Osmaniye 244. şehidini D...

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik mask

Bugün 244 kez kahrolarak şehidimizi toprağa verdik

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı mask

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince y...

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü mask

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru Özel Osmaniye Sevgi Hastanesinde Göreve Başladı mask

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru Özel Osmaniye Sevgi Hastane...

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BEĞEN 1.6 B
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