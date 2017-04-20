test asdf sadfdsafdf

Başak Gazetesi
OSMANİYE
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Bugün 09:00 TSİ - 29 Okunma

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Meslek Kursları seçmeleri yapıldı mask

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı

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Vali Al, Osmaniyespor futbolcuları ile bir araya geldi

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

HES Çalışanlarına sivil savunma eğitimi mask

HES Çalışanlarına sivil savunma eğitimi
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Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü mask

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

mask

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 566