Başak Gazetesi
12° OSMANİYE
Dün 18:52 TSİ-

HATİCE ÖZBEK

Dün 18:52 TSİ -

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
İŞKUR, Bahçe'de 25 kişilik kurs seçmesi yaptı mask

İŞKUR, Bahçe'de 25 kişilik kurs seçmesi yaptı

Düziçi Devlet Hastanesi'ne 'Palyatif Bakım Merkezi' mask

Düziçi Devlet Hastanesi'ne 'Palyatif Bakım Merkezi'

Valimiz Kerem Al, verdiği sözü tuttu mask

Valimiz Kerem Al, verdiği sözü tuttu

Koruyucu aile eğitimleri sürüyor mask

Koruyucu aile eğitimleri sürüyor
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 572
Ceyhan Dokuztekne köyünde korkunç cinayet:4 ölü mask

Ceyhan Dokuztekne köyünde korkunç cinayet:4 ölü

Bir kardeş cezaevine, diğer kardeşler mezara gitti mask

Bir kardeş cezaevine, diğer kardeşler mezara gitti

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı mask

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı

İşadamlarımız vaad ettikleri primleri teslim ettiler mask

İşadamlarımız vaad ettikleri primleri teslim ettiler

Sepetli motosiklet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı mask

Sepetli motosiklet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı

MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı Turğay Akıncı Oldu mask

MHP Osmaniye Merkez İlçenin Yeni Başkanı Turğay Akıncı Oldu

mask

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 572

YÜKLENİYOR