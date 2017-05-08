HAŞİM KARA

Başak Gazetesi
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Bugün 19:14 TSİ - 12 Okunma

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Nisan'da 155 araca 22 bin lira ceza mask

Nisan'da 155 araca 22 bin lira ceza

Riskli gebeler evlerinde ziyaret edildi mask

Riskli gebeler evlerinde ziyaret edildi

Osmaniye Büyüyor mask

Osmaniye Büyüyor

Osmaniye'de 840 dekarlık meranın açılışı yapıldı mask

Osmaniye'de 840 dekarlık meranın açılışı yapıldı
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Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı

Bir kardeş cezaevine, diğer kardeşler mezara gitti mask

Bir kardeş cezaevine, diğer kardeşler mezara gitti

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

İşadamlarımız vaad ettikleri primleri teslim ettiler mask

İşadamlarımız vaad ettikleri primleri teslim ettiler

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı mask

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

Sepetli motosiklet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı mask

Sepetli motosiklet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı

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