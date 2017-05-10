FURKAN ÖKSÜZ

Başak Gazetesi
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Erzin Orta okulunda al götür-getir okuma şenliği mask

Erzin Orta okulunda al götür-getir okuma şenliği

Başkan Fatih Eroğlu'dan Kandil Mesajı mask

Başkan Fatih Eroğlu'dan Kandil Mesajı

Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı mask

Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı

Hokey grup müsabakaları sona erdi mask

Hokey grup müsabakaları sona erdi
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı mask

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

Otobüs Şoförü Namaz için Mola Vermedi mask

Otobüs Şoförü Namaz için Mola Vermedi

Köylülerden Taş Ocağına Tepki mask

Köylülerden Taş Ocağına Tepki

mask

BEĞEN 1.6 B
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